ഹൈദരാബാദ് : തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനം (ടിടിഡി) നെയ്യിൽ മായം ചേർത്ത കേസിൽ ഇഡി ഹൈദരാബാദ് സോണൽ ഓഫീസ് കമ്പനി പ്രമോട്ടറായ കൈലാഷ് ചന്ദ് മംഗളയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 2002 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിലെ (പിഎംഎൽഎ) സെക്ഷൻ 19 പ്രകാരം വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇഡി, മംഗളയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തുടർന്ന് വിശാഖപട്ടണത്തുള്ള പ്രത്യേക കോടതി (പിഎംഎൽഎ) മംഗളയെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.
തിരുപ്പതി ഈസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ടിടിഡിയിലേക്ക് മായം ചേർത്ത നെയ്യ് വഞ്ചനാപരമായി വിതരണം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന, വഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, അഴിമതി എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് എഫ്ഐആറിൽ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പാം ഓയിലും നിരവധി രാസവസ്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച മായം ചേർത്ത നെയ്യ്
ശുദ്ധീകരിച്ച പാം ഓയിൽ, പാം കേർണൽ ഓയിൽ, പാമോലിൻ, എംജി-90, മോണോഗ്ലിസറൈഡുകൾ, മൈവാസെറ്റ് സോഫ്റ്റ് 400, അസറ്റിക് ആസിഡ് ഈസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ നിരവധി രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മായം ചേർത്ത നെയ്യ് നിർമ്മിച്ചതെന്ന് ഇഡി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. പിന്നീട് അത് ടിടിഡിയിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി അഗ്മാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് കൗ നെയ്യ് എന്ന പേരിൽ വിറ്റു.
2019-2024 കാലയളവിൽ ടിടിഡിയിലേക്ക് വ്യാജമായി നെയ്യ് വിതരണം ചെയ്തതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ മൂല്യം ഏകദേശം 230 കോടിയാണ്. ഇതിൽ ഏകദേശം 96 കോടിയുടെ മായം ചേർത്ത നെയ്യ് കൈലാഷ് ചന്ദ് മംഗ്ലയാണ് ഉത്പാദിപ്പിച്ചത്.
വ്യാജ രേഖകൾ സൃഷ്ടിച്ചു
സുകൃതി ഫുഡ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ പ്രൊമോട്ടറായ കൈലാഷ് ചന്ദ് മംഗള ഈ കേസിൽ ഒരു കൂട്ടുപ്രതിയാണ്. മായം ചേർത്ത ചേരുവകൾ സംഭരിക്കുന്നതിനും മായം ചേർത്ത നെയ്യ് തന്റെ ഫാക്ടറിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം സൗകര്യമൊരുക്കി. നിരവധി ഫ്രണ്ട് കമ്പനികൾ (ശ്രീ വൈഷ്ണവി ഡയറി സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, മാൽഗംഗ മിൽക്ക് & അഗ്രോ പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, എആർ ഡയറി ഫുഡ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്) വഴി മായം ചേർത്ത നെയ്യ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതും അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തു.
നെയ്യ്, ശുദ്ധീകരിച്ച പാം ഓയിൽ എന്നിവയുടെ വാങ്ങലും വിൽപ്പനയും സംബന്ധിച്ച് കൈലാഷ് ചന്ദ് മംഗള തെറ്റായ രേഖകൾ സൃഷ്ടിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. മായം ചേർക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ യഥാർത്ഥ ഉപയോഗം മറച്ചുവെക്കാനും യഥാർത്ഥ പശു നെയ്യ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതായി തോന്നിപ്പിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്തത്.
നേരത്തെ ഭോലെ ബാബ ഓർഗാനിക് ഡയറി മിൽക്ക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ പ്രൊമോട്ടറും ഡയറക്ടറുമായ വിപിൻ ജെയിനിനെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ടിടിഡിയിലേക്ക് മായം ചേർത്ത നെയ്യ് നിർമ്മിക്കാനും വഞ്ചനാപരമായി വിതരണം ചെയ്യാനും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന കുറ്റമാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.