ചെന്നൈ : നവജാത ശിശുക്കൾക്കുള്ള ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണ മോതിര പദ്ധതി സെപ്റ്റംബർ 28 ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. തമിഴ്നാട് സർക്കാർ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ഈ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ വിതരണത്തിനായി 1.28 ലക്ഷം സ്വർണ്ണ മോതിരങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ജനിക്കുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഈ സമ്മാനം നൽകും.
സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവന പ്രകാരം, സ്വർണ്ണ മോതിരത്തിന് ഒരു സവിശേഷ സീരിയൽ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേരാൻ, ഗുണഭോക്താക്കൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥിര താമസക്കാരായിരിക്കണം.
2026 ലെ തമിഴ്നാട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രകടന പത്രികയിൽ നിരവധി പ്രധാന വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണ മോതിരം നൽകുന്ന പദ്ധതിയും അതിലൊന്നായിരുന്നു.
തായ് മാമൻ സ്വർണ്ണ മോതിര പദ്ധതി എന്താണ് ?
ടിവികെയുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ ഈ പദ്ധതിയെ “തായ് മാമൻ സ്വർണ്ണ മോതിര പദ്ധതി” എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ജനനം ആഘോഷിക്കുമെന്ന് പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം, ഓരോ നവജാതശിശുവിനും തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ അനുഗ്രഹമായി ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം ലഭിക്കും. മോതിരത്തിന് പുറമെ പോഷക സപ്ലിമെന്റുകൾ, നല്ല നിലവാരമുള്ള ബേബി സോപ്പ്, ബേബി വസ്ത്രങ്ങൾ, ബേബി ഓയിൽ, ബേബി പൗഡർ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, നാപ്കിനുകൾ, കൊതുക് വലകൾ, ഡയപ്പറുകൾ തുടങ്ങിയ അവശ്യ വസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ ഒരു ബേബി വെൽക്കം കിറ്റ് കൂടി നൽകും.
വിവാഹത്തിന് 8 ഗ്രാം സ്വർണം നൽകാമെന്നും അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു
ഇതുകൂടാതെ, സ്വർണ്ണം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വാഗ്ദാനവും ടിവികെ അവരുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ നൽകിയിരുന്നു. നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെ വിവാഹത്തിന്, 8 ഗ്രാം സ്വർണ്ണവും നല്ല നിലവാരമുള്ള പട്ടുസാരിയും സമ്മാനമായി നൽകുമെന്ന് പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.