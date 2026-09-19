മുംബൈ : അടുക്കളയിലെ ചവറ്റുകുട്ട ദിവസത്തിൽ പല തവണ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇത് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചവറ്റുകുട്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു വിചിത്രമായ ദുർഗന്ധം പുറപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നു. ഇത് അടുക്കളയിൽ പ്രവേശിക്കാനോ പാചകം ചെയ്യാനോ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു. ദുർഗന്ധം നീക്കം ചെയ്യാൻ ആളുകൾ ചവറ്റുകുട്ട വൃത്തിയാക്കുന്നു, പക്ഷേ ദുർഗന്ധം നിലനിൽക്കും. ദുർഗന്ധം നീക്കം ചെയ്യാൻ ആളുകൾ വിവിധ കെമിക്കൽ സ്പ്രേകളും പൊടികളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചില വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദുർഗന്ധം എളുപ്പത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലായിരിക്കാം
ബേക്കിംഗ് സോഡ
ഡസ്റ്റ്ബിന്നുകളിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം നീക്കം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപയോഗിക്കാം. ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഡസ്റ്റ്ബിന്നിലേക്ക് വിതറുക. ഇത് ഈർപ്പം ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ദുർഗന്ധം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബിൻ വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം, രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് മാലിന്യം അതിലേക്ക് എറിയുക.
നാരങ്ങ തൊലികൾ
ചവറ്റുകുട്ടയിലെ ദുർഗന്ധം അകറ്റാൻ നാരങ്ങ തൊലികളും ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിനായി, നാരങ്ങ തൊലികൾ ചവറ്റുകുട്ടയിലേക്ക് എറിയുക. ഈ പ്രകൃതിദത്ത സുഗന്ധം ദുർഗന്ധം കുറയ്ക്കുകയും പുതുമ നൽകുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് തൊലികളും ഉപയോഗിക്കാം.
ദുർഗന്ധം ഒഴിവാക്കാൻ ഡസ്റ്റ്ബിൻ സൂര്യപ്രകാശം ഏൽപ്പിക്കാം
ഇത് ഉള്ളിലെ എല്ലാ ബാക്ടീരിയകളെയും കൊല്ലുന്നു. അതിനാൽ, ദുർഗന്ധം വമിക്കാതിരിക്കാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ സൂര്യപ്രകാശം ഏൽപ്പിക്കുക.
ഡസ്റ്റ്ബിൻ ബാഗുകൾ ഉപയോഗിക്കുക
ഡസ്റ്റ്ബിന്നുകളിൽ നിന്നുള്ള ദുർഗന്ധം നീക്കം ചെയ്യാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഡസ്റ്റ്ബിൻ ബാഗുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഡസ്റ്റ്ബിന്നിലേക്ക് കയറുന്നത് തടയുകയും ദുർഗന്ധം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.
നനഞ്ഞ മാലിന്യവും ഉണങ്ങിയ മാലിന്യവും വെവ്വേറെ സൂക്ഷിക്കുക
ദുർഗന്ധത്തിന് പ്രധാന കാരണം നനഞ്ഞ മാലിന്യമാണ്. അതിനാൽ, എപ്പോഴും നനഞ്ഞ മാലിന്യവും ഉണങ്ങിയ മാലിന്യവും വെവ്വേറെ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത് ദുർഗന്ധവും ബാക്ടീരിയ വളർച്ചയും കുറയ്ക്കുന്നു.