ന്യൂദല്ഹി: വ്യക്തിത്വ അവകാശ കേസുകളില് പൊതുവായ നിരോധനങ്ങള് പുറപ്പെടുവിക്കാനാവില്ലെന്ന് ദല്ഹി ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. തന്റെ വ്യക്തിത്വ അവകാശങ്ങള് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നടി മീനാക്ഷി ചൗധരി സമര്പ്പിച്ച കേസിലാണ് ഈ ഉത്തരവ്.
കോടതി ഉത്തരവുകള് വഴി അശ്ലീല ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യാന് കഴിയുമെങ്കിലും, നടിയെപ്പോലൊരു ഒരു പൊതു വ്യക്തിയുടെ ചിത്രങ്ങളും മറ്റുംപങ്കിടുന്നതു പോലുളള കാര്യങ്ങള് പൊതുവായി വിലക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഭംഭാനി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നടിയുടെ വ്യക്തിത്വ അവകാശങ്ങള് എങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കാന് കോടതി നടിയുടെ അഭിഭാഷകനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ‘ ഫോട്ടോ നിങ്ങളുടെത് ആണെന്ന് കരുതി നിങ്ങള്ക്ക് അതിന്റെ പകര്പ്പവകാശം ഉണ്ടെന്ന് അര്ത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ആളുകള് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാന് നിങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കില്, ആ ഫോട്ടോ ഒരിക്കലും സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഇടരുതെന്ന് പറയേണ്ടിവരും. അഥവാ എല്ലാ ഫോട്ടോകളും നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടിവരും. കോടതി പറഞ്ഞു.