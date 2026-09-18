കൊച്ചി: ജന്മഭൂമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘വണ് എപിക്, മെനി സ്റ്റോറീസ്: രാമകഥ എക്രോസ് ഭാരത് ആന്ഡ് ബിയോന്ഡ്’ ത്രിദിന ദേശീയ കോണ്ക്ലേവിന് ഇന്നു തുടക്കമാകും. മൂന്നു ദിവസം 11 സെഷനിലായി വിവിധ വിഷയങ്ങളില് വിദഗ്ധരും ഗവേഷകരും ചര്ച്ചകള് നയിക്കും.
എറണാകുളം എളമക്കര ഭാസ്കരീയം കണ്വന്ഷന് സെന്ററിലെ കോണ്ക്ലേവ് ഇന്നുച്ചയ്ക്ക് 1.30ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക. ഉച്ചയ്ക്ക് 12ന് ഭാഗവതാചാര്യന് സ്വാമി ഉദിത് ചൈതന്യ വീഡിയോ ദൃശ്യത്തിലൂടെ രാമായണ സന്ദേശമേകും. തുടര്ന്ന് 12.05നു വേദിയില് രാമായണ ശീലുകള് മുഴക്കി സുകൃതം ഭാഗവത യജ്ഞസമിതി ആഭിമുഖ്യത്തില് 700 പേരുടെ ‘സുകൃതം രാമായണാമൃതം’- രാമായണ പാരായണം.
രാവിലെ 9.30ന് പ്രധാന വേദിയില് അധ്യാത്മ രാമായണവും മലയാള പാരമ്പര്യങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തില് ആര്എസ്എസ് ദക്ഷിണ കേരളം പ്രാന്ത കാര്യകാരി അംഗം കെ.കെ. വാമനനും 11ന് രാമന്റെ ആഗോള സ്വീകാര്യതയും പശ്ചാത്തലവും എന്നതില് ചിന്മയ ഇന്റര്നാഷണല് ഫൗണ്ടേഷന് ബ്രഹ്മചാരി ഡോ. വേദ ചൈതന്യയും ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30ന് തെലുങ്ക്, കന്നഡ രാമായണ പാരമ്പര്യങ്ങള് എന്ന വിഷയത്തില് ഹൈദരാബാദ് സെന്ട്രല് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫ. ജെ.എസ്.ആര്. പ്രസാദിന്റെ പ്രഭാഷണം നടത്തും വൈകിട്ട് 5ന് സൗത്ത് സോണ് കള്ച്ചറല് സെന്ററിന്റെ സാംസ്കാരിക സായാഹ്നം. കാസര്കോട് യക്ഷഗാന സംഘത്തിന്റെ ശിവശങ്കര ദിവാനയും 15 പേരും ‘രാവണ വധം’ യക്ഷഗാനം അവതരണം. തുടര്ന്ന് രാത്രി 7ന് യദുകൃഷ്ണന് സംവിധാനം ചെയ്ത സംസ്കൃത സിനിമ ഭഗവദജ്ജുഗം പ്രദര്ശനം. 20ന് വൈകിട്ടത്തെ സമാപന സഭയില് കേന്ദ്രമന്ത്രി അര്ജുന് റാം മേഘ്വാള് പങ്കെടുക്കും. വിവരങ്ങള്ക്ക്: മനോജ്- 9447763828 (രജിസ്ട്രേഷന്), ഡോ. കെ.ആര്.എന്. അശ്വിനി- 9493952288 (ഫ്ലാഗ്ഷിപ് ഈവന്റ്).