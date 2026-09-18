ന്യൂദൽഹി: വാശിയേറിയ ദൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡന്റ്സ് യൂണിയൻ (ഡുസു) വിദ്യാർത്ഥിയൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങി. രാത്രി 7.30 വരെ വോട്ടിങ്ങുണ്ട്. അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്ത് (എബിവിപി), കോൺഗ്രസ് പിന്തുണയുള്ള നാഷണൽ സ്റ്റുഡന്റ്സ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൻഎസ് യുഐ), എഐഎസ്എ-എസ്എഫ്ഐ ഇടതുപക്ഷ സഖ്യം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ തമ്മിലുള്ള കടുത്ത മത്സരമാണ് ഇവിടെ. പകൽ ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് രാവിലെ 8:30 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 വരെയും, സായാഹ്ന ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മുതൽ വൈകുന്നേരം 7:30 വരെയും നടക്കും. വോട്ടെണ്ണൽ നാളെ (സെപ്തംബർ 19-ന്) നോർത്ത് കാമ്പസിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്പോർട്സ് സ്റ്റേഡിയത്തിലുള്ള മൾട്ടിപർപ്പസ് ഹാളിൽ നടക്കും.
സർവകലാശാലാ അധികൃതർ നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ആകെ 1,000 ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ (ഇവിഎം) സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 960 എണ്ണം ഇന്നത്തെ വോട്ടെടുപ്പിനായി ഉപയോഗിക്കും; ബാക്കിയുള്ള 40 എണ്ണം കരുതൽ ശേഖരമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എന്നീ നാല് പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മൂന്ന് പ്രധാന സംഘടനകളും സഖ്യങ്ങളും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്.
വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസത്തിന് മുന്നോടിയായി, ക്ലാസ് മുറികൾ സന്ദർശിച്ചും ക്യാമ്പസുകളിൽ നേരിട്ട് സംവദിച്ചും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രചാരണങ്ങളിലൂടെയും വോട്ടർമാരെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ തങ്ങളുടെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു.
വോട്ടെടുപ്പ്, വോട്ടെണ്ണൽ പ്രക്രിയകൾക്ക് മുന്നോടിയായി സർവകലാശാല പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പാതകളിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഛത്ര മാർഗ്, പ്രോബിൻ റോഡ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി റോഡ് തുടങ്ങിയ പാതകളിൽ വാഹന ഗതാഗതത്തിന് നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പുറപ്പെടുവിച്ച അറിയിപ്പ് പ്രകാരം, ഡുസു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് വരെ ഇന്നും നാളെയും ഈ ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരും.