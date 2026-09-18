ന്യൂദൽഹി : ദൽഹിയിൽ പതിനേഴു വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നാലു പേർ ചേർന്ന് ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയതായി വ്യാഴാഴ്ച പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഈ മാസം ആദ്യമാണ് ദാരുണമായ സംഭവം അരങ്ങേറുന്നത്. പെൺകുട്ടി ഒരു ടെമ്പോയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് അക്രമം നടന്നത്. സംഭവത്തിൽ ടെമ്പോയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രതിയും അവർക്ക് പരിചയമുള്ള മൂന്ന് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരും ആക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രതികൾ വാഹനത്തിൽ മദ്യപിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.
പിന്നീട് സെപ്റ്റംബർ 13 ന് കുഷാക് റോഡിലെ ജയ്പാൽ റാണയുടെ വയലിന് സമീപം അഴുകിയ നിലയിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചത് കണ്ടെത്തി. ഈ സമയം പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ തെരുവ് നായ്ക്കൾ തിന്നുവെന്നും കൈ വേർപെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. പോക്സോ നിയമത്തിലെയും ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്) യിലെയും നിരവധി വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
തുടർന്ന പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ 15, 16 തീയതികളിലെ രാത്രിയിൽ, പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി, സ്വരൂപ് നഗർ പ്രദേശത്തെ ഖദ്ദ കോളനിയിൽ സംശയാസ്പദമായ ടെമ്പോ കണ്ടെത്തി. ഡ്രൈവറെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചോദ്യം ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് മൂന്ന് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ ഉൾപ്പെടെ നാല് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.
ഖദ്ദ കോളനിയിലെ താമസക്കാരനായ ശിവം എന്ന സുദാമ എന്ന ചുച്ചു എന്നാണ് പ്രായപൂർത്തിയായ പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മൂന്ന് പേർക്കും 16 ഉം 17 ഉം വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവരാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതായി കരുതുന്ന രണ്ട് കത്തികളും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു, കേസിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കണ്ടെത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.