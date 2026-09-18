കൊച്ചി: സമുദ്ര സംരക്ഷണത്തിന്റെ മഹത്വം ജനങ്ങളില് എത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ 19ന് അന്തര്ദ്ദേശീയ സമുദ്രതീര ശുചീകരണ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. ‘സുരക്ഷിത ജനതക്കു വേണ്ടി ശുചിത്വ സാഗരം’ എന്നതാണ് ഈ വര്ഷത്തെ പ്രമേയം.
കേന്ദ്ര ഭൗമശാസ്ത്ര മന്ത്രാലയം, കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം, ഭാരതീയ തീരരക്ഷാസേന, എന്പിഒഎല് തുടങ്ങി വിവിധ കേന്ദ്രമന്ത്രാലയങ്ങളും, വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്, സന്നദ്ധ സംഘടനകള്, സാമൂഹ്യ- സാംസ്കാരിക സംഘടനകള് ഇവരെല്ലാമായി സഹകരിച്ചാണ് പര്യാവരണ് സംരക്ഷണ് വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില് ദേശവ്യാപകമായി സമുദ്രതീര ശുചീകരണം ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 19ന് രാവിലെ 7 മുതല് 10 വരെ പ്രകൃതിരക്ഷാ സുപോഷണ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില് കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി 105 ബീച്ചുകള് ശുചീകരിക്കുവാനും സമുദ്രതീരം ഇല്ലാത്ത ജില്ലകളില് വിവിധ ജലാശയങ്ങള് ശുചീകരിക്കാനും നിശ്ചയിച്ചു.
വിവിധ ജില്ലകളില് നടക്കുന്ന പരിപാടികളില് പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി പ്രവര്ത്തകര്, സൈനിക മേധാവികള്, ശാസ്ത്രജ്ഞര്, അക്കാദമിക് വിദഗ്ധര്, നിയമ വിദഗ്ധര്, പ്രമുഖര്, രാഷ്ട്രീയ -സാമൂഹിക പ്രവര്ത്തകര് പങ്കെടുക്കും.