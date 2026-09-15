ന്യൂദല്ഹി: ജന്മഭൂമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘വണ് എപിക്, മെനി സ്റ്റോറീസ്: രാമകഥ എക്രോസ് ഭാരത് ആന്ഡ് ബിയോണ്ട്’ ത്രിദിന ദേശീയ കോണ്ക്ലേവില് 300 വര്ഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള അപൂര്വ രാമായണ ഗ്രന്ഥം പ്രദര്ശിപ്പിക്കും. പാലക്കാട് മുത്താന്തറ ടെംപിള് സ്ട്രീറ്റിലെ വ്യാപാരിയായ എം. കുമാരന്, തലമുറകളായി സംരക്ഷിച്ചുവരുന്ന അമൂല്യ ഗ്രന്ഥമാണ് കോണ്ക്ലേവില് പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നത്. കുടുംബ പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച ഈ രാമായണ ഗ്രന്ഥം ഏകദേശം 300 വര്ഷം പഴക്കമുള്ളതാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്.
വര്ഷങ്ങളായി കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് രാമായണ ക്ലാസുകള് സംഘടിപ്പിച്ചുവരുന്ന കുമാരന് ഇതിനകം ആയിരത്തിലധികം രാമായണ സെഷനുകള് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോണ്ക്ലേവില് ഗ്രന്ഥം പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം അതിന്റെ ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവും രാമകഥയുടെ വിവിധ തലങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് എം. കുമാരന് തന്റെ അനുഭവങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും പങ്കുവെക്കും.
സപ്തംബര് 18 മുതല് 20 വരെ കൊച്ചിയിലെ ഭാസ്കരീയം കണ്വെന്ഷന് സെന്ററിലാണ് ത്രിദിന ദേശീയ കോണ്ക്ലേവ. 18ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 19, 20 തീയതികളില് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ അര്ജുന് റാം മേഘ്വാളും സര്ബാനന്ദ സോനോവാളും പങ്കെടുക്കും. ഓണ്ലൈന് ഡെലിഗേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷനും പ്രബന്ധ സമര്പ്പണത്തിനുമുള്ള അവസാന സമയം ഇന്ന് രാത്രി 10 വരെയാണ്. കോണ്ക്ലേവില് പങ്കെടുക്കാനും പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കാനും താല്പര്യമുള്ളവര് ഇന്ന് രാത്രി 10ന് മുമ്പായി ഓണ്ലൈന് രജിസ്ട്രേഷനും പ്രബന്ധ സമര്പ്പണവും janmabhumi.in വഴി പൂര്ത്തീകരിക്കണം.