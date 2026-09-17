ചാത്തന്നൂര്: ബാങ്ക് വായ്പയെടുത്തും ഉപജീവനത്തിനായുള്ള സമ്പാദ്യം മുഴുവന് ചെലവഴിച്ചും ആട്ടോ-ടാക്സി മേഖലയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന സാധാരണ ഡ്രൈവര്മാരുടെ ഉപജീവനം പ്രതിസന്ധിയില്. ജില്ലയില് അനധികൃതമായി സ്വകാര്യ കാറുകള് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ടാക്സി സര്വീസുകള് വ്യാപകമാകുന്നതാണ് പരമ്പരാഗത ഓട്ടോ-ടാക്സി ഡ്രൈവര്മാരെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നത്.
രാവിലെ മുതല് വൈകിട്ട് വരെ അംഗീകൃത സ്റ്റാന്ഡുകളില് വാഹനങ്ങളുമായി കാത്തിരുന്നിട്ടും പല ദിവസങ്ങളിലും ആവശ്യത്തിന് ഓട്ടം ലഭിക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. വരുമാനം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതോടെ വാഹനത്തിന്റെ വായ്പ തിരിച്ചടവ്, ഇന്ധനച്ചെലവ്, അറ്റകുറ്റപ്പണി തുടങ്ങിയവ പോലും കണ്ടെത്താനാകാതെ നിരവധി ഡ്രൈവര്മാര് പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് തൊഴിലാളികള് പറയുന്നു.
നഗര-ഗ്രാമ വ്യത്യാസമില്ലാതെ സ്വകാര്യവാഹനങ്ങള് വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവര്ക്കെതിരെ കാര്യമായ പരിശോധനയും നടപടിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം. പോലീസിന്റെയും മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പിന്റെയും ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പരിശോധന ശക്തമാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം.
അനധികൃത സര്വീസുകള്ക്കെതിരെ പൊതുജനങ്ങള്ക്കും ഡ്രൈവര്മാര്ക്കും നേരിട്ട് പരാതി നല്കാന് കഴിയുന്ന പ്രത്യേക മൊബൈല് ആപ്പോ വാട്സ്ആപ്പ് ഹെല്പ്പ്ലൈനോ ആരംഭിക്കണമെന്നും ആവശ്യമുയര്ന്നിട്ടുണ്ട്. പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ജിയോ ടാഗിങ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങള് ഉപയോഗിച്ച് വാഹനങ്ങള് കണ്ടെത്തി പരിശോധന നടത്തണമെന്നും തൊഴിലാളികള് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങള് നിരന്തരം ഒരേ റൂട്ടില് വിവിധ യാത്രക്കാരുമായി സര്വീസ് നടത്തുന്നത് കണ്ടെത്താന് ഡിജിറ്റല് സംവിധാനങ്ങളും ക്യാമറകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഓണ്ലൈന് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെയും നടത്തുന്ന അനധികൃത സര്വീസുകള് കണ്ടെത്താന് പ്രത്യേക പരിശോധന നടത്തണമെന്നും ആവശ്യമുണ്ട്.
യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയും പ്രധാന വിഷയമാണെന്ന് തൊഴിലാളികള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വാണിജ്യ ഇന്ഷുറന്സും ആവശ്യമായ പെര്മിറ്റുകളും ഇല്ലാത്ത വാഹനങ്ങളില് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപകടമുണ്ടായാല് യാത്രക്കാര്ക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കും. അതിനാല് ഇത്തരം വാഹനങ്ങള്ക്കെതിരെ കര്ശന പരിശോധനയും നിയമനടപടിയും ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അവര് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സാധാരണ തൊഴിലാളികളുടെ ജീവനോപാധി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന അനധികൃത ടാക്സി സര്വീസുകള്ക്കെതിരെ സര്ക്കാര് അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ടില്ലെങ്കില് ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് തൊഴിലാളി സംഘടനകള് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.