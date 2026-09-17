കൊച്ചി : മെസ്സിയുടെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന് നിയമനടപടി നേരിടുന്ന റിപ്പോർട്ടർ ടിവിക്ക് പിന്തുണയുമായി എസ്ഡിപിഐ നേതാക്കൾ ചാനൽ ആസ്ഥാനത്ത്. റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിന്റെ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ പൊലീസ് കടന്നുകയറി മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ഫോണുകൾ പിടിച്ചുവെച്ച നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു എസ്ഡിപിഐ നേതാക്കളുടെ സന്ദർശനം.
മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നേരെയുള്ള ഇത്തരം കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നിർഭയമായി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉറപ്പാക്കുകയും വേണമെന്നാണ് എസ് ഡി പി ഐയുടെ ആവശ്യം.
എസ്ഡിപിഐ ജില്ല പ്രസിഡന്റ് അജ്മൽ കെ മുജീബ്, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എൻ.കെ. നൗഷാദ്, ജില്ല സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം സി.എസ്. ഷാനവാസ്, ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗം സഈദ് വാഴക്കുളം എന്നിവരാണ് റിപ്പോർട്ടർ ആസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ചത്. അതിന് മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് ആന്റോ പിടിയിലായത്.