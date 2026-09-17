ഉദംപൂർ: ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഉദംപൂർ ജില്ലയിലെ വനപ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച രാത്രി സുരക്ഷാ സേന ആരംഭിച്ച ഭീകരവിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷനിൽ രണ്ട് ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി വ്യാഴാഴ്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഭീകരരുടെ ഐഡന്റിറ്റികൾ കണ്ടെത്തിവരികയാണ്. സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ഭീകരരുടെ നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരത്തെത്തുടർന്ന് ബുധനാഴ്ച രാത്രി 9 മണിയോടെ മജൽട്ടയിലെ ബ്രാറ്റെൽ സോൻ, ഖുബ്ബാൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ സൈന്യവും പോലീസും സിആർപിഎഫും സംയുക്തമായി തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു.
“ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഉധംപൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു വിദൂര പ്രദേശത്ത് സൈന്യവുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് @JmuKmrPolice ന്റെ SOG ഒരു പ്രധാന ഭീകരവിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചു. രാത്രി വൈകിയും തീവ്രവാദികളും സുരക്ഷാ സേനയും തമ്മിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോഴും തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്,” – ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ബുദ്ഗാമിൽ ലഷ്കർ കമാൻഡർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
ഈ മാസം ആദ്യം, ജമ്മു കശ്മീരിലെ ബുദ്ഗാം ജില്ലയിൽ സുരക്ഷാ സേനയുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പാകിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ലഷ്കർ-ഇ-തൊയ്ബ (എൽഇടി) കമാൻഡർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നും. ഓപ്പറേഷനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരൻ ലഷ്കർ-ഇ-തൊയ്ബയുമായി ബന്ധമുള്ള പാകിസ്ഥാൻ പൗരനായ യാസിർ ആണെന്ന് ജമ്മു കശ്മീർ പോലീസ് എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പരാമർശിച്ചു.
പ്രദേശത്ത് തീവ്രവാദികളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന വിവരത്തെത്തുടർന്ന് സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സും 53 രാഷ്ട്രീയ റൈഫിൾസും അടങ്ങുന്ന സുരക്ഷാ സേനയുടെ സംയുക്ത സംഘം തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ ആരംഭിച്ചത്. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം യാസിർ ലഷ്കർ-ഇ-തൊയ്ബയിലെ സുലൈമാൻ മൂസ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.