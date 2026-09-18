കശ്മീർ : ജമ്മു ഭരണകൂടം റോഹിംഗ്യൻ കുടിയേറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചു. നിയമവിരുദ്ധമായി അവരെ താമസിപ്പിച്ച ഭൂമി, പ്ലോട്ട് ഉടമകൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി. നർവാൾ, കയാനി തലാബ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ ചേരികളും കടകളും ഒഴിപ്പിക്കുന്ന നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. ജമ്മു കശ്മീരിൽ റോഹിംഗ്യകൾ ജനസംഖ്യാപരമായ അസന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിലാണ് സുപ്രധാന നടപടി.
ഏകദേശം 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 7,000 റോഹിംഗ്യകളെ അവരുടെ പ്ലോട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. നർവാൾ പ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് കൂടുതൽ ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടി നടന്നത്. ജനസംഖ്യാപരമായ മാറ്റങ്ങളും ഈ വാസസ്ഥലങ്ങളും വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉന്നതതല സംഘം അടുത്തിടെ ജമ്മു സന്ദർശിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ കർശന നടപടി.
ഭരണകൂടത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിനും നോട്ടീസുകൾക്കും ശേഷം, ഭൂവുടമകൾ റോഹിംഗ്യൻ കുടുംബങ്ങളോട് അവരുടെ നിയമവിരുദ്ധമായി കൈവശപ്പെടുത്തിയ സ്വത്തുക്കൾ ഒഴിയാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇതിനെത്തുടർന്ന്, താമസക്കാർ അവരുടെ താൽക്കാലിക ഘടനകളും കുടിലുകളും സ്വന്തമായി നീക്കംചെയ്യുന്നു. ഈ നിയമവിരുദ്ധ വാസസ്ഥലത്തിന് പിന്നിലെ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭരണകൂടവും സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
നിലവിലെ നിലയും ബയോമെട്രിക് പരിശോധനയും
സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, ഈ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി സർക്കാർ പ്രത്യേക പ്രചാരണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജമ്മുവിലെ മൗലാന ആസാദ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് അവരുടെ ബയോമെട്രിക് ഡാറ്റ (വിരലടയാളങ്ങളും ഐറിസ് സ്കാനുകളും) ശേഖരിച്ചു. തുടർന്ന് നടന്ന പരിശോധനയിൽ സാധുവായ രേഖകളില്ലാത്തവരെ നിയമപരമായ കൈമാറൽ നടപടികൾക്കായി കത്വയിലെ ഹിരാനഗറിലുള്ള ഒരു ഹോൾഡിംഗ് സെന്ററിലേക്ക് (തടങ്കൽ കേന്ദ്രം) അയച്ചു.