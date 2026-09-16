തിരുവനന്തപുരം: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പൊതുസേവനത്തിന്റെ 25 വര്ഷം പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ബിജെപി ദേശീയതലത്തില് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘സേവാ സങ്കല്പ് അഭിയാന്’ കേരളത്തില് വിപുലമായി സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് അറിയിച്ചു. സപ്തംബര് 17 മുതല് ഒക്ടോബര് 17 വരെയാണ് വിവിധ സേവന, ജനകീയ പരിപാടികള് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. വിശ്വകര്മ്മ ജയന്തി ദിനമായ 17ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ജന്മദിനം കൂടിയാണ്. അതോടൊപ്പം ഒക്ടോ. 17ന് നരേന്ദ്ര മോദി ഒരു ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയില് 25 വര്ഷം പൂര്ത്തിയാക്കുന്ന ദിനം കൂടിയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് 17 മുതല് ഒക്ടോബര് 17 വരെ ബിജെപിയും എന്ഡിഎയും വിപുലമായ പരിപാടികള് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
2014 മുതല് രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കിയ വികസന ക്ഷേമപ്രവര്ത്തനങ്ങളും ഭാരതത്തിന്റെ ജനാധിപത്യശക്തിയും ലോകവേദികളില് ഭാരതം നേടിയ അംഗീകാരവും ഉള്പ്പെടെ മോദി സര്ക്കാരിന്റെ ഭരണനേട്ടങ്ങള് ജനങ്ങളിലെത്തിക്കും. നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ 25 വര്ഷത്തെ പൊതുജീവിതത്തില് പ്രകടമായ നിസ്വാര്ത്ഥ സേവനവും ‘പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് സര്വീസും’ ജനങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ് സേവാ സങ്കല്പ് അഭിയാന്റെ ലക്ഷ്യം. വരുന്ന ഒരു മാസം ബിജെപി പ്രവര്ത്തകര് ജനങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തി അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും മനസിലാക്കുകയും വിഷയങ്ങളില് ഇടപെട്ട് പരിഹാരം കാണാന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന് ബൂത്തുകളിലേക്കും സേവന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വ്യാപിപ്പിക്കും. കുറഞ്ഞത് 50 ലക്ഷം ആളുകളെ നേരില്ക്കണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങള് മനസിലാക്കുകയും സേവന പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് പങ്കാളികളാവുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് സംസ്ഥാനതലത്തില് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ബിജെപി മുന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്മാരായ കുമ്മനം രാജശേഖരന്, പി.കെ. കൃഷ്ണദാസ്, സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി അഡ്വ. എസ്. സുരേഷ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ. സോമന്, വക്താവ് അഡ്വ. ജെ.ആര്. പദ്മകുമാര്, മുന് എംഎല്എ കെ. അജിത്ത് എന്നിവര് വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുത്തു.