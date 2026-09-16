ന്യൂദൽഹി: ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് തലവൻ മസൂദ് അസറിനെക്കുറിച്ചുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു. അസ്ഹറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനോ സഹായിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്ക് 7 മില്യൺ പാകിസ്ഥാൻ രൂപ പാരിതോഷികം നൽകുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ ഇതിനെ വെറും ഒരു അലങ്കാര നീക്കമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. തീവ്രവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള ഇത്തരം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണെന്നും അവരിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായ ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള പാകിസ്ഥാൻറെ ഇത്തരം തന്ത്രങ്ങൾ പുതിയതല്ലെന്ന് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ ഇതിനുമുമ്പ് ഇത്തരം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം പൊള്ളയായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുപകരം, ഭീകര സംഘടനയുടെ തലവനെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ യഥാർത്ഥവും കൃത്യവുമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു. മസൂദ് അസറിന് പാകിസ്ഥാൻ അഭയം നൽകുന്നതായി പണ്ടേ അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരുന്നു.
എഫ്ഐഎ റെഡ് ബുക്കിൽ അസ്ഹറിന്റെ പേര്
ഫെഡറൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിയുടെ (എഫ്ഐഎ) മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടെററിസ്റ്റുകളുടെ റെഡ് ബുക്കിൽ മസൂദ് അസറിന്റെ പേര് പാകിസ്ഥാൻ നിലനിർത്തി. 2026 ലെ 1,804 മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടെററിസ്റ്റുകളുടെ പട്ടികയിൽ 1,480-ാം സ്ഥാനത്താണ് അസ്ഹർ. എഫ്ഐഎ എൻട്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ജെയ്ഷെ-ഇ-മുഹമ്മദിന്റെ തലവനായി വിശേഷിപ്പിക്കുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനോ സഹായിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്ക് 7 ദശലക്ഷം പാകിസ്ഥാൻ രൂപ വരെ പാരിതോഷികം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. പാകിസ്ഥാന്റെ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരം ഗുജ്റൻവാല, മുൾട്ടാൻ, ലാഹോർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഇന്ത്യ അസ്ഹറിനെ തിരയുന്നു
നിരവധി ഭീകര കേസുകളിൽ മസൂദ് അസ്ഹർ ഇന്ത്യ അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രതിയാണ്. 2001 ലെ പാർലമെന്റ് ആക്രമണം, 2016 ലെ പത്താൻകോട്ട് വ്യോമതാവള ആക്രമണം, 2019 ലെ പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണം എന്നിവയിൽ ജയ്ഷെ മുഹമ്മദിനെ ഇന്ത്യ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2008 ലെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രതികളിൽ അസ്ഹറും ഉൾപ്പെടുന്നു. അസ്ഹർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തുവെന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ താലിബാൻ സർക്കാർ ഈ അവകാശവാദം നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്.