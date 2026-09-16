ന്യൂദൽഹി : ന്യൂദൽഹിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ എയർപോർട്ട് കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർമാർ സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്തിന് ഒരു ബംഗ്ലാദേശി യാത്രക്കാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സെപ്റ്റംബർ 12 നാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നത്.
കസ്റ്റംസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് യാത്രക്കാരൻ സെപ്റ്റംബർ 12 ന് ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് AI2256 എന്ന വിമാനത്തിൽ ടെർമിനൽ 3 ൽ എത്തിയെന്നാണ്. തുടർന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാൻസിറ്റ് ഏരിയയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സിഐഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ യാത്രക്കാരനെ തടഞ്ഞു. സമഗ്രമായ പരിശോധനയിൽ അടിവസ്ത്രത്തിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ചാരനിറത്തിലുള്ള വെളുത്ത ഓവൽ കാപ്സ്യൂളുകൾ കണ്ടെത്തി. അതിൽ കെമിക്കൽ പേസ്റ്റിന്റെ രൂപത്തിൽ സ്വർണ്ണം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാപ്സ്യൂളുകൾക്കും ഏകദേശം 1,596 ഗ്രാം ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു.
തുടർന്ന് ബംഗ്ലാദേശി യാത്രക്കാരനെ ഇറക്കി ടെർമിനൽ 3 ലെ ഇന്റർനാഷണൽ അറൈവൽസ് ഹാളിലെ കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അവിടെ വച്ച് സ്വർണ്ണം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം, 1,346 ഗ്രാം ഭാരമുള്ള രണ്ട് ചതുരാകൃതിയിലുള്ള സ്വർണ്ണക്കട്ടികൾ കണ്ടെടുത്തുവെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ കണ്ടെടുത്ത സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ആകെ താരിഫ് മൂല്യം 18.82 മില്യൺ രൂപആയി കണക്കാക്കുന്നു. ഐജിഐ വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ച് തന്നെ ഈ സ്വർണ്ണം മറ്റൊരാൾക്ക് ഇയാൾ കൈമാറേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ അയാൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് സിഐഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അയാളെ തടഞ്ഞു.
1962 ലെ കസ്റ്റംസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 110 പ്രകാരമായ് കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് വകുപ്പ് 1,346 ഗ്രാം സ്വർണ്ണം പിടിച്ചെടുത്തത്. കസ്റ്റംസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 104 പ്രകാരം യാത്രക്കാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്.