തിരുവനന്തപുരം: കാര്യവട്ടം ഗ്രീന്ഫീല്ഡ് അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തില് നടക്കുന്ന ഭാരതം-വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസ് ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിനുള്ള ടിക്കറ്റ് വില്പ്പന സപ്തംബര് 17ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുമെന്ന് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന് അറിയിച്ചു. ഹോട്ടല് ഹയാത്ത് റീജന്സിയില് വൈകുന്നേരം ആറിന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിലാണ് ടിക്കറ്റ് വില്പ്പനയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിര്വഹിക്കുക. ടിക്കറ്റ് ജീനി (Ticket Genie.in) എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ കാണികള്ക്ക് ഓണ്ലൈനായി ടിക്കറ്റുകള് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.നിരക്കുകള് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് കെസിഎ അറിയിച്ചു.
ഗാലറി, പവലിയന്, പവലിയന് എ, പവലിയന് ജെ, എലൈറ്റ് പവലിയന്, കെസിഎ ബോക്സ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് ടിക്കറ്റുകള് ലഭിക്കുക. ഇത്തവണയും വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് പ്രത്യേക നിരക്കില് ടിക്കറ്റുകള് ലഭ്യമാണ്. ഈ മാസം 27 നാണ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം. മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി പാര്ക്കിംഗ്, കുടിവെള്ള സൗകര്യമുള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
രണ്ടാം ഏകദിനം സപ്തംബര് 30ന് ഗുവാഹത്തിയിലെ ബര്സപര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലും, മൂന്നാം മത്സരം ഒക്ടോബര് 3ന് മൊഹാലി പി.സി.എ സ്റ്റേഡിയത്തിലുമാണ് അരങ്ങേറുക. ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം ഒക്ടോബര് 6 മുതല് 17 വരെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടി20 പരമ്പരയ്ക്കും ഇരു ടീമുകളും ഇറങ്ങും. ലഖ്നൗ, റാഞ്ചി, ഇന്ഡോര്, ഹൈദരാബാദ്, ബെംഗളൂരു എന്നിവയാണ് ടി20 മത്സരങ്ങള്ക്ക് വേദിയാകുന്നത്