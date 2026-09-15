ന്യൂദല്ഹി: ഇറക്കുമതി വിലക്ക് മറികടന്ന പാകിസ്ഥാനില് നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത 362മെട്രിക് ടണ് ഉണങ്ങിയ ഈന്തപ്പഴം ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇന്റലിജന്സ് (ഡിആര്ഐ) പിടിച്ചു. നാസിക്കിലെ സിഎഫ്എസ് അംബാദില് 13 കണ്ടെയ്നറുകളിലായാണ് ഒരു സ്വകാര്യസ്ഥാപനം ഈന്തപ്പഴം ഇറക്കുമതി ചെയ്തത്. ഓപ്പറേഷന് ‘ഡീപ് മാനിഫെസ്റ്റ്’ പ്രകാരം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് അനധികൃത കടത്ത് കണ്ടെത്തിയത്.
യുഎഇയിലെ ജെബലലിയില് നിന്നാണ് ഈന്തപ്പഴം എത്തിയത്. എന്നാല് അന്വേഷണത്തില് ആദ്യം പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചി തുറമുഖത്ത് നിന്ന് യുഎഇയിലെ ജെബലലി തുറമുഖത്തേക്ക് അയച്ചതാണെന്നും അവിടെ നിന്ന് ട്രാന്സ്ഷിപ്പ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും കണ്ടെത്തി.
പഹല്ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തെത്തുടര്ന്നാണ് 2025 മെയ് 2 മുതല് പാകിസ്ഥാനില് നിന്നുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിക്ക് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് വിലക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തിയത്. ഇത് മറികടക്കാനായി ഇതര രാജ്യങ്ങളില് പാകിസ്ഥാന് പൗരന്മാര് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള് പാക് ഉത്പന്നങ്ങള് ഭാരതത്തിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ഇത് തടയുന്നതിനായാണ് ഡിആര്ഐ ഓപ്പറേഷന് ‘ഡീപ് മാനിഫെസ്റ്റ്’ ആരംഭിച്ചത്.