ലണ്ടൻ : സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് ചൊവ്വാഴ്ച ലണ്ടനിലെ പ്രശസ്തമായ ദി ഷാർഡിന് സമീപം നടത്താനിരുന്ന പൊതുപരിപാടി റദ്ദാക്കി. ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് പോലീസ് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പരിപാടിക്ക് ആവശ്യമായ അനുമതി ലഭിച്ചില്ല. വിജയ്യെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ നിരവധി അനുയായികൾ ദി ഷാർഡിന് പുറത്ത് തടിച്ചുകൂടി. പലരും മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരുന്നു.
റദ്ദാക്കൽ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം ആരാധകർ നിരാശരായി. ചിലർ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നു, ദിവസത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും വേദിക്ക് പുറത്ത് ചെലവഴിച്ചു. വിജയ്യുടെ ടീമിലെ ഒരാൾ ഉച്ചഭാഷിണി വഴിയാണ് റദ്ദാക്കൽ വിവരം അനുയായികളെ അറിയിച്ചത്. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ആവശ്യമായ അനുമതികൾ നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് തീരുമാനം ന്യായീകരിക്കാവുന്നതാണെന്നും എന്നാൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ വളരെക്കാലമായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഒരു ആരാധകൻ പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.
വിജയ് ഇപ്പോൾ യുകെ സന്ദർശിക്കുകയും തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി സംഘത്തെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആഗോള നിക്ഷേപം സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ആകർഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള നിക്ഷേപ പ്രവർത്തന ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ സന്ദർശനം. ഇതിനോടകം തന്നെ യുകെ സന്ദർശന വേളയിൽ പ്രതിനിധി സംഘം നിരവധി ധാരണാപത്രങ്ങളിൽ (എംഒയു) ഒപ്പുവച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.
ഈ കരാറുകൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഏകദേശം 12,300 കോടിയുടെ നിർദ്ദിഷ്ട നിക്ഷേപത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഈ നിക്ഷേപ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 9,400-ലധികം ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
അതേ സമയം തന്നെ ഈ നിക്ഷേപങ്ങൾ തമിഴ്നാടിനെ ഏഷ്യയിലെ നൂതന ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെയും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായി വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നു. വിജയ്യുടെ യുകെ സന്ദർശനം ബുധനാഴ്ച അവസാനിക്കുമെന്നും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നും വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.