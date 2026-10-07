ന്യൂദല്ഹി: സിജെപി കോണ്ഗ്രസ് സമരക്കാർ ദല്ഹിയില് മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വനിതാപൊലീസുകാര്ക്കും നേര്ക്ക് നടത്തുന്ന അക്രമങ്ങളില് പൊലീസിന് ക്ഷമകെട്ടുതുടങ്ങുന്നു. അവസാനമായി ദല്ഹി പൊലീസ് എസിപി അര്ഷദീപ് സിംഗ് സമരക്കാര്ക്ക് മുന്പില് അപേക്ഷയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
“സമരക്കാർ പലപ്പോഴും മറന്നുപോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്—അവർ വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ഞങ്ങളും (ഞങ്ങളുടെ വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടെ) ആരുടെയൊക്കെയോ ആണ്മക്കളോ പെൺമക്കളോ ആണ്. ഞങ്ങളെയും മറ്റുള്ളവർ വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചാണ് വളർത്തിയത്’ – അര്ഷദീപ് സമരക്കാരായ വിദ്യാര്ത്ഥികളെയും ചെറുപ്പക്കാരെയും ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്നു.
“ഇവിടെ പൊലീസുകാര്ക്ക് നേരെ സമരക്കാര് കാണിക്കുന്ന അനാദരവിന്റെ തോത് പലപ്പോഴും വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സംഘർഷത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കുകയാണ്. മതപരമായ അജണ്ടയുള്ളവരോ മദ്യപിച്ചവരോ ആയ സമരക്കാരുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വലിച്ചിഴയ്ക്കാനും തള്ളിയിടാനും കൈയേറ്റം ചെയ്യാനും, ഒടുവിൽ കടിക്കാൻ പോലും ശ്രമിച്ച സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ അടുത്തിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം. മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, സേനയുടെ മനോവീര്യം തകർക്കാനും അവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനുമാണ് ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നത്”.- അര്ഷദീപ് സിംഗ്. വിശദീകരിച്ചു.
“നോക്കൂ, ഞാൻ നീല തൊപ്പിയോ നീല ലാനിയാർഡോ (lanyard) ആണ് ധരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഗസറ്റഡ് ഓഫീസറുടെ (GO) പദവിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് സമരക്കാർ ഞങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നു. തുടർന്ന്, ഞങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടാനും തള്ളിയിടാനും പരിഹസിക്കാനും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനും അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. ങ്ങളുടെ മനോവീര്യം തകർക്കാൻ പലവിധ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വാക്കാലുള്ള അധിക്ഷേപങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നേരെയും അധിക്ഷേപങ്ങള് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നിട്ടും, ഞങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്; ഞങ്ങൾ എടുത്ത സത്യപ്രതിജ്ഞ പാലിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിയമം ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കുക മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്.”-അര്ഷദീപ് സിംഗ്. പറയുന്നു.
മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇത്തരത്തിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഒരു രീതി (pattern) സമരക്കാര്ക്കിടയില് ഉണ്ടെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വ്യാജ എഐ പോസ്റ്ററുമായി ലക്ഷ്യമിട്ട സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തകനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ?. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് അവരുടെ മനോവീര്യം തകർക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവർക്ക് എങ്ങനെ സേനയെ നയിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പോൾ സേനയ്ക്ക് ശരിയായ ദിശയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ വരും. മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുൻനിരയിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയാൽ, സ്വാഭാവികമായും സേനയും പിന്മാറും. കൃത്യമായും ഇതായിരുന്നു സമരക്കാരുടെ ഗൂഢലക്ഷ്യം.”- അര്ഷദീപ് വിശദീകരിച്ചു.