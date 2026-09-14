മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ നിയമസഭാംഗങ്ങളിൽ ഒരാളായ ബിജെപി എംഎൽഎ പരാഗ് ഷാ, തന്റെ ജൈനമത ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മുംബൈയിലെ തെരുവുകളിൽ ഒരു ദിവസം ഭിക്ഷയെടുത്തു. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വാഹനങ്ങളെയും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളെയും ഒഴിവാക്കി, ഭിക്ഷക്കാരന്റെ സാധാരണ വേഷം ധരിച്ച് ഭിക്ഷ യാചിക്കുകയും ലഭിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്ത ഷാ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തി 3393 കോടി രൂപയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
ഈ അനുഭവം തനിക്ക് “ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം” കാണിച്ചുതന്നുവെന്ന് പരാഗ് ഷാ പറഞ്ഞു. ജൈനമത പാരമ്പര്യത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക മാസത്തിനിടയിൽ തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ നിയമസഭാംഗങ്ങളിൽ ഒരാളായ ബിജെപി എംഎൽഎ പരാഗ് ഷാ മുംബൈയിലെ ഘാട്കോപ്പർ തെരുവുകളിലാണ് ഒരു ദിവസം ഭിക്ഷക്കാരനായി വേഷം മാറി ഭിക്ഷ യാചിച്ചത്.
ഈ സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി; ഇതിന്റെ കാരണം അറിയുന്നതിന് മുൻപ് പലരും ആദ്യം അത്ഭുതപ്പെട്ടിരുന്നു. ഘാട്കോപ്പർ ഈസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തിലെ എംഎൽഎയും വ്യവസായിയുമായ ഷാ, ഈ അനുഭവം തനിക്ക് “ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം” എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിത്തന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി, അദ്ദേഹം തന്റെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും വാഹനങ്ങളും വിലകൂടിയ വസ്തുക്കളും ഉപേക്ഷിക്കുകയും, ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേക വേഷവിധാനം സ്വീകരിക്കുകയും, മണിക്കൂറുകളോളം ഭിക്ഷ യാചിക്കുകയും ചെയ്തു.
ആ അനുഭവം ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഷാ പറഞ്ഞു, “എല്ലാ ആദരവും ബഹുമാനവും, നിങ്ങളെ കാണാൻ വരിനിൽക്കുന്ന ആളുകൾ – അതേ ആളുകൾ തന്നെ, ഞാൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നേക്കാൾ വലിയവരായി മാറുന്നു. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം.” മുംബൈയിലെ ആളുകളുടെ സഹായമനസ്കതയും ഈ അനുഭവം തനിക്ക് കാണിച്ചുതന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“ഒരാൾ എനിക്ക് 20 രൂപ നൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ‘പോകൂ ബാബാ, ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ’. അവിടെ ഒരു സമോസ വിൽപ്പനക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അയാളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഒരു സമോസ എടുത്തു, അയാൾ അത് പണം വാങ്ങാതെ എനിക്ക് നൽകി. ഞാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, മുംബൈ നഗരം അങ്ങനെയുള്ള ഒരിടമാണ്; ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ എപ്പോഴും പരസ്പരം സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാണ്,” ഷാ പറഞ്ഞു.