മുംബൈ: ഹനുമാന് അംശ് എന്ന സിനിമ നീം കരോളി ബാബ എന്ന സന്യാസിയെക്കുറിച്ചുള്ള സിനിമയാണ്. ഒരു തികഞ്ഞ ഹനുമാന് ഭക്തനാണ് നീം കരോലി ബാബ. ഇദ്ദേഹം ഹനുമാന് തന്നെയാണെന്നാണ് പ്രദേശവാസികള് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. നിറയെ അത്ഭുതപ്രവര്ത്തികള് കാട്ടിയിരുന്നു ഈ സന്യാസി. എന്തിന് ജീവിതത്തില് തകര്ന്ന് പുതിയ വഴി തേടി ഇന്ത്യയില് എത്തിയ ആപ്പിള് കംപ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ ഉടമ സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന് വഴികാട്ടിയത് ഈ സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.
വെറും രണ്ട് കോടിയില് നിര്മ്മിച്ച ഈ സിനിമ 250 കോടിയിലധികം വരുമാനം നേടി ബോക്സോഫീസില് കുതിയ്ക്കുകയാണ്. ഇനിയിലെ തെലുഗു ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രാദേശിക ഭാഷയില് ഡബ്ബ് ചെയ്ത പ്രിന്റുകള് പ്രാദേശികഭാഷാ തിയറ്ററുകളില് എത്തുകയാണ്.
ഈ സിനിമയില് ഗാനം ആലപിച്ച ഗായകന് ബധിരനാണ്. ഭക്തിഗാനം പാടി ജീവിതമാര്ഗ്ഗം കണ്ടെത്തുന്ന സുനില് ലോധി പാടിയ ഒരു ഗാനം യൂട്യൂബില് വൈറലാണ്. ഇതിനോടകം 43 ലക്ഷം പേര് ഈ ഗാനം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഒരു ഹനുമാന് ഭക്തിഗാനമാണിത്. ‘മേംനെ തെരെ ഹി ഭറോസ ഹനുമാന്’ (എനിക്ക് നിന്നില് വിശ്വാസമുണ്ട് ഹനുമാന് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം.) ആ ഗാനം കേള്ക്കാം.