തിരുവനന്തപുരം: എല്ലാവരുടെയും കറന്റ് കട്ടാക്കാതെ നിങ്ങള്ക്ക് വോട്ട് കുത്തിയ ആളുകളുടെ മാത്രം കറന്റ് കട്ടാക്കാന് വല്ല വഴിയുമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യവുമായി പെണ്കുട്ടി. ഈ പെണ്കുട്ടിയുടെ പരിഹാസം നിറഞ്ഞ വീഡിയോ വൈറലാണ്.
വളരെ ന്യായമായ ചോദ്യം
"ഞങ്ങൾക്ക് പരാതിയൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് കുത്തിയ ആളുടെ മാത്രം current cut ആക്കാൻ വല്ല വകുപ്പും ഉണ്ടോ?
ചൂട് എടുത്തിട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധാരണക്കാരന്റെ ചോദ്യമാണ്. pic.twitter.com/j30uHfm7NK
— Tom Mathews Moolamattom (@TMoolamattom) September 13, 2026
“ഞങ്ങൾക്ക് പരാതിയൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് കുത്തിയ ആളുടെ മാത്രം current cut ആക്കാൻ വല്ല വകുപ്പും ഉണ്ടോ? “- ഇതാണ് പെണ്കുട്ടി ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ പെണ്കുട്ടി കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലത്രെ. അതിനാല് വോട്ട് ചെയ്തവരുടെ മാത്രം കറന്റ് കട്ടാക്കിയാല് തനിക്ക് വീട്ടില് കറന്റുണ്ടാവുമല്ലോ എന്നതാണ് പെണ്കുട്ടിയുടെ യുക്തി.
ചൂട് എടുത്തിട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്നും പെണ്കുട്ടി പറയുന്നു.