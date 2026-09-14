ന്യൂദല്ഹി: 2,000 രൂപ വരെയുള്ള യുപിഐ ഇടപാടുകള്ക്ക് ബാങ്ക് ചാര്ജുകള് ഈടാക്കുന്നതു വിലക്കിക്കൊണ്ട് പേയ്മെന്റ് ആന്ഡ് സെറ്റില്മെന്റ് നിയമത്തില് മാറ്റം വരുത്തി കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് വിജ്ഞാപനമിറക്കി.
റുപേ വഴിയുള്ള ഡെബിറ്റ് കാര്ഡുകളും 2,000 രൂപ വരെയുള്ള യുപിഐ ഇടപാടുകളും വഴി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെന്റ് രീതികള് 2007 ലെ പേയ്മെന്റ് ആന്ഡ് സെറ്റില്മെന്റ് സിസ്റ്റംസ് ആക്ട് പ്രകാരം സാധ്യമാക്കുമെന്ന് ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഈ നിര്ദ്ദിഷ്ട ഇലക്ട്രോണിക് മോഡുകള് വഴി പണമടയ്ക്കുന്നതിനോ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ ബാങ്കുകള്ക്കും സിസ്റ്റം ദാതാക്കള്ക്കും നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഉപഭോക്താക്കളില് നിന്ന് നിരക്ക് ഈടാക്കാന് കഴിയില്ല.
വ്യക്തികള് തമ്മിലുള്ള യുപിഐ പേയ്മെന്റുകള് നടത്തുന്ന ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് ഒരു ഇടപാട് ചാര്ജും നേരിടേണ്ടിവരില്ലെന്ന് ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.