ആലപ്പുഴ : കാര്ത്തികപ്പള്ളിയില് രണ്ടു വയസുകാരന് മരിച്ചതില് ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ആരോപണം. കാര്ത്തികപ്പള്ളി മഹാദേവികാട് താമസിക്കുന്ന രാജേഷ് – താര ദമ്പതികളുടെ മകന് രാഹുലാണ് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മരിച്ചത്. പാല് തൊണ്ടയില് കുടുങ്ങിയാണ് കുഞ്ഞ് മരിച്ചതെന്നാണ് പിതാവ് രാജേഷ് പറഞ്ഞത്. ഇവരുടെ മറ്റൊരു കുഞ്ഞ് ഏതാനും നാള് മുമ്പ് മരിച്ചിരുന്നു. ദമ്പതികള്ക്ക് മറ്റു നാലു കുഞ്ഞുങ്ങള് കൂടിയുണ്ട്.
താരയെ പ്രസവത്തിനായി ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് രണ്ട് വയസുള്ള കുഞ്ഞ് മരിച്ചത്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദമ്പതികള് പരിപാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് നാട്ടുകാര് അറിയിച്ചതോടെ അടുത്തിടെ ജനപ്രതിനിധികള് ഇടപെട്ട് ദമ്പതികളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പത്തനാപുരത്തെ സംരക്ഷണകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു.എന്നാല് താര അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നു. രാജേഷ് വന്ന് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തുടര്ന്നതോടെ താര സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇറങ്ങി .വീണ്ടും വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയായിരുന്നു ദമ്പതികള്. ഇതിനിടയിലാണ് രണ്ടു വയസുകാരന് മരിച്ചത്.ഇതാണ് നാട്ടുകാരുടെ സംശയത്തിനിടയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിനുശേഷം മാത്രമേ മരണകാരണം വ്യക്തമാകുവെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
കുട്ടികള്ക്ക് മതിയായ ഭക്ഷണം നല്കിയിരുന്നില്ലെന്നും ആവശ്യത്തിന് വസ്ത്രം നല്കിയിരുന്നില്ലെന്നും നാട്ടുകാര് പറയുന്നു. പത്ത് വര്ഷത്തിനിടെ ഏഴ് തവണ താര പ്രസവിച്ചു.