തിരുവനന്തപുരം:സംസ്ഥാനത്തെ ഡോക്ടര്മാരുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കാന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ്. മെഡിക്കല് കോളേജിലേക്ക് 800 ഓളം ഡോക്ടര്മാരുടെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പില് ആകെ 1800 ഡോക്ടര്മാരുടെയും നിയമനത്തിനും ശുപാര്ശ നല്കി.
സ്പെഷ്യാലിറ്റി, സൂപ്പര് സ്പെഷ്യാലിറ്റി നിയമനങ്ങള്ക്കാണ് ശുപാര്ശ ചെയ്തത്.നിയമനങ്ങള്ക്കായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ധനകാര്യ വകുപ്പിനെ സമീപിച്ചു.നഴ്സുമാര്,ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്മാര്, ഫാര്മസിസ്റ്റുകള് എന്നീ തസ്തികളിലേക്ക് ആയിരത്തോളം പേരുടെ നിയമനത്തിന് ശുപാര്ശയുണ്ട്.
1960ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നിയമന ശുപാര്ശ എന്നാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അവകാശപ്പെടുന്നത്.കോണ്ഗ്രസ് പാര്ലമെന്ററി പാര്ട്ടി യോഗത്തില് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് നിയമന ശുപാര്ശ വിഷയം കെ മുരളീധരന് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. 24 മണിക്കൂര് സ്പെഷ്യാലിറ്റി സേവനങ്ങള് വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങള്ക്കിടെയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിയമന ശുപാര്ശകള് സമര്പ്പിക്കുന്നത്.