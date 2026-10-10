വാഷിങ്ടൺ: 2026-ലെ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ഇന്ത്യൻ വംശജയായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നിയമവിദഗ്ധ നവനീതം ‘നവി’ പിള്ളയ്ക്ക് ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വീണ്ടും അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എട്ട് സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിച്ച താനാണ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനെന്ന അവകാശവാദവും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.
ന്യൂയോർക്കിലെ സിറാക്യൂസിൽ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന റാലിയിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് ട്രംപ് തന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചത്. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സംഘർഷം പരിഹരിക്കുകയും ആണവയുദ്ധസാധ്യത ഒഴിവാക്കി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവനുകൾ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.
നോബൽ സമാധാന സമ്മാനം നൽകുന്ന നോർവീജിയൻ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തെയും ട്രംപ് വിമർശിച്ചു. പുരസ്കാരം ലഭിച്ച നവി പിള്ളയെ അഭിനന്ദിച്ചെങ്കിലും, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിനാണ് ഈ ബഹുമതി ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.
നോബൽ സമ്മാനം നൽകാതിരുന്നത് നോർവേയ്ക്കും തീരുമാനമെടുത്തവർക്കും അപമാനകരമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ട്രംപ്, പുരസ്കാരത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യത തകർക്കപ്പെട്ടുവെന്നും ആരോപിച്ചു. സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നിഷേധിച്ച കാര്യം അമേരിക്ക മറക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. താൻ പരിഹരിച്ചതായി അവകാശപ്പെടുന്ന എട്ട് സംഘർഷങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ട്രംപ്, ഓരോ സംഘർഷത്തിനും ഓരോ നോബൽ സമ്മാനം വീതം ലഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞു. റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധവും ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷവും പരിഹരിക്കുന്നതിന്റെ വക്കിലായിരുന്നു താനെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
ഇറാൻ ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കുന്നത് തടഞ്ഞുവെന്നും അതുവഴി മധ്യപൂർവദേശത്തും അതിനപ്പുറമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ചരിത്രത്തിൽ മറ്റാരേക്കാളും കൂടുതൽ ജീവനുകൾ രക്ഷിച്ചത് താനാണെന്ന അവകാശവാദവും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.