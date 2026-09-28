കൊച്ചി: സാങ്കേതികവിദ്യ വളര്ന്നിട്ടും കാന്സര് രോഗികളുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും ദുരവസ്ഥ തുടരുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാന് മമ്മൂട്ടി നായകനായ ‘ സുകൃതം ‘ എന്ന സിനിമ ഹൈക്കോടതി പരാമര്ശിച്ചു. പേറ്റന്റ് ചെയ്ത കാന്സര് മരുന്നിന്റെ അമിതവിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിധിക്കിടെയാണ് ജസ്റ്റിസ് ഹരിശങ്കര് വി മേനോന് പരാമര്ശം നടത്തിയത് .
രക്താര്ബുദം ബാധിച്ച പത്രപ്രവര്ത്തകനായ രവിശങ്കര് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് മമ്മൂട്ടി ഈ ചിത്രത്തില് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. രോഗത്തോടുള്ള പോരാട്ടവും അത് ബന്ധുക്കളിലും മറ്റും ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനവുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം. കനത്ത സാമ്പത്തിക ഭാരം മൂലം ചികിത്സ വേണ്ടെന്ന് രവിശങ്കര് ഡോക്ടറോട് പറയുന്ന രംഗം കോടതി എടുത്തുകാട്ടി.
താങ്ങാനാവാത്ത ചെലവ് പലര്ക്കും ചികില്സ ലഭിക്കുന്നതിന് ഇന്നും തടസമായി നില്ക്കുന്നു. 1994-ല് പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം വന് സാങ്കേതിക പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ സാഹചര്യം ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നുവെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഹരിശങ്കര് വി മേനോന് പറഞ്ഞു.
പേറ്റന്റ് ചെയ്ത മരുന്ന് താങ്ങാനാവുന്ന വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു സ്തനാര്ബുദ രോഗി സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജിയില് സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസ് തീര്പ്പാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങള്.