തിരുവനന്തപുരം: അഴിമതി ആരോപണത്തില് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ ഇടത് കൗൺസിലർ അജിന്റെ വീട്ടിൽ വിജിലൻസ് റെയ്ഡ്. ഭൂ ഉടമയിൽ നിന്നും 10 ലക്ഷം കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം. അജിനെതിരെ വിജിലൻസ് കേസെടുത്തു. തൃക്കണ്ണാപുരം കൗൺസിലറാണ് അജിന്. കൗണ്സിലറും സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാവുമായ അജിൻ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് നേരത്തെ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു.
പണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ കൊടികുത്തിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി. എന്നാൽ മണ്ണ് മാഫിയയും ബിജെപിയും ചേർന്നുള്ള എ ഐ സഹായത്തിലുണ്ടാക്കിയ കെട്ടുകഥയെന്നാണ് എന്നായിരുന്നു അജിന്റെ വിശദീകരണം.എന്നാൽ, തൃക്കണ്ണാപുരം എംഎൽഎ റോഡിൽ സഞ്ചുവെന്ന കരാറുകാരൻ ഏപ്രിലിൽ 11 സെൻ്റ് വാങ്ങി കെട്ടിട നിര്മാണം തുടങ്ങി.
പിന്നാലെ കൗണ്സിലർ പണം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഭീഷണി തുടങ്ങിയെന്നാണ് സഞ്ചുവിന്റെ പരാതി. പുറംമ്പോക്ക് ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തിയെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ. ഭൂമി വിറ്റയാളിനെയും ഭീണിപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദരേഖയും പരാതിക്കാർ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഭീഷണി തുടര്ന്നതോടെയാണ് കൗണ്സിലറുടെ വീട്ടില് പോയി ദൃശ്യങ്ങളെടുത്തതെന്ന് സഞ്ചു പറയുന്നു.