തിരുവനന്തപുരം: സിഎംആർഎൽ – എക്സാലോജിക് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാസപ്പടിക്കേസിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടിൽ നേരിട്ട് എത്തി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. കേസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്ന സമൻസ് കൈമാറാൻ ആണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ വീട്ടിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയത്. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് പിണറായി വിജയൻ വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ സമൻസ് ഭിത്തിയിൽ പതിപ്പിച്ചു.
വെള്ളിയാഴ്ച ഇ.ഡി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകണമെന്നാണ് സമൻസിൽ പറയുന്നത്. സംഭവത്തിൽ വിഡി സതീശൻ സർക്കാരിനെതിരെ പരസ്യ പ്രതികരണവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ സുധാകരൻ രംഗത്തെത്തി.’ സമന്സ് എത്തേണ്ടിടത്ത് എത്തി. ആണുങ്ങളുടെ സര്ക്കാരെങ്കില് നടപടിയെടുക്കണം. ഇവിടെ അങ്ങനെയൊരു സര്ക്കാരുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. നടപടിയുമായി പോകുന്നതിന് എത്രപേർ നട്ടെല്ല് കാണിക്കും എന്ന് നോക്കാം .
തീരുമാനമെടുക്കാൻ പ്രാപ്തരായ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും സർക്കാരും ഇവിടെയുണ്ട്. കുറച്ചു കടുപ്പിക്കാം എന്നായിരുന്നു എന്നാണ് തന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം. സർക്കാർ കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവത്തിൽ ആകാമായിരുന്നു. മാത്യു കുഴല്നാടനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താന് ആരും നോക്കേണ്ട. ‘വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയമുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹമെന്നും കെ. സുധാകരന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.