ന്യൂഡൽഹി : ആമിർ ഖാന്റെ സഹോദരീപുത്രനും നടനുമായ ഇമ്രാൻ ഖാൻ കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളിലേക്ക് . താരത്തിന്റെ ‘ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ’ കാർഡ് റദ്ദാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് സൂചന. കാർഡ് റദ്ദാക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് മുംബൈയിലെ ഫോറിനേഴ്സ് റീജിയണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസ് ഇമ്രാൻ ഖാന് നൽകി . 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മറുപടി നൽകാൻ FRRO ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ OCI പദവി റദ്ദാക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് അധികൃതർ തീരുമാനിക്കും.
അതേസമയം, ഒക്ടോബർ 28-നകം ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള FRRO നോട്ടീസിനെതിരെ ഇമ്രാൻ ഖാൻ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചു.അഭിഭാഷകരായ സുൽഫിക്കർ മേമൻ, പർവേസ് മേമൻ, ചിരാഗ് നായക് എന്നിവരാണ് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത്.
FRRO നോട്ടീസിന് അടിയന്തര സ്റ്റേ അനുവദിക്കണമെന്നും, അന്തിമ മുന്നറിയിപ്പായി നൽകിയ ഈ നോട്ടീസിന് ആധാരമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരോട് നിർദ്ദേശിക്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, ഈ നോട്ടീസ് റദ്ദാക്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. OCI കാർഡ് ഉടമ എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കാനുള്ള ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ ദീർഘകാല അവകാശത്തെ പൂർണ്ണമായും അവഗണിച്ച്, അദ്ദേഹത്തെ ഒരു അമേരിക്കൻ പൗരനായി മാത്രം കണക്കാക്കിയാണ് FRRO നടപടിയെടുത്തതെന്ന് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേട്ടില്ലെന്നും , ഏത് നിയമവ്യവസ്ഥയാണ് താൻ ലംഘിച്ചതെന്നും, അത് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ സംഭവിച്ചുവെന്നും നോട്ടീസിൽ പറയുന്നില്ലെന്ന് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
വേണ്ടത്ര ആലോചനയില്ലാതെ എടുത്ത തീരുമാനമാണിതെന്ന് ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. മുൻകൂർ അന്വേഷണമോ, വിശദീകരണം തേടലോ, വാദം കേൾക്കാനുള്ള അവസരമോ നൽകാതെ, 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രാജ്യം വിട്ടുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അന്തിമ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ് FRRO ചെയ്തതെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.കൂടാതെ, OCI കാർഡ് ഉടമകൾ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് യാതൊരു വിലക്കുമില്ലെന്നും ഇമ്രാൻ ഖാൻ പറയുന്നു.