ന്യൂഡൽഹി : ഡൽഹിയിൽ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെയെന്ന പേരിൽ കലാപം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയ്ക്കെതിരെ ഗായിക സോന മൊഹപാത്ര . ജനാധിപത്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാഗ്ദാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത സോന, ആദ്യം സ്വന്തം പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താനും രാഹുലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
“പ്രിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി, ജനാധിപത്യം നന്നാക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കൂ .ഒമ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയ ഞാൻ, മാലിന്യം നിറഞ്ഞ കുന്നുകളും മലിനമായ നദികളും കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി. കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണനിർവ്വഹണത്തിന്റെ മാതൃകയാക്കൂ. ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം ആവശ്യപ്പെടുക മാത്രമല്ല, അത് നേടിയെടുക്കുക കൂടി ചെയ്യുക.” എന്നാണ് സോന മൊഹപത്രയുടെ പോസ്റ്റ്. ” ഗ്യാനേഷ് കുമാർ പോകും. ഈ സർക്കാർ പോകും. അപ്പോൾ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം ആരംഭിക്കും” എന്ന രാഹുലിന്റെ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സോന ഈ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചത്.
തിങ്കളാഴ്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു. രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ്, തങ്ങളുടെ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാകണമെന്ന് സോന പറയുന്നു
മലനിരകളിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളും നദികളിലെ മലിനീകരണവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അവർ, സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ പോലും ശരിയാക്കേണ്ടിയിരിക്കെ, രാജ്യത്തിന് മികച്ച ഭരണം നൽകുമെന്ന് പാർട്ടിക്ക് എങ്ങനെ അവകാശപ്പെടാനാകുമെന്നും ചോദിച്ചു.
ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയും വിശ്വാസവും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, കോൺഗ്രസ് ആദ്യം കാര്യക്ഷമമായ ഭരണം കാഴ്ചവെക്കണമെന്നതാണ് സോന പറയുന്നത്.