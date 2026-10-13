ന്യൂഡൽഹി : ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് കേന്ദ്രസേന തന്നെ മർദ്ദിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിൽ, കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് കത്ത് നൽകി എം പി ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് . പ്രതിഷേധത്തിനിടെ താൻ സമാധാനപരമായി സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് തനിക്ക് മർദ്ദനമേറ്റതെന്നും ബ്രിട്ടാസ് ആരോപിച്ചു.
അതേസമയം രാജ്യവ്യാപകമായി ‘എസ്.ഐ.ആർ’ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ (ECI) രേഖാമൂലമുള്ള തീരുമാനമെടുത്തെങ്കിൽ ആ ഫയൽ കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി രംഗത്ത് വന്നു. 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ തന്നെ താൻ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായാണ് രാഹുൽ പറയുന്നത്.