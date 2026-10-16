ന്യൂഡൽഹി : യുവാക്കളുമായുള്ള സംവാദത്തിനിടെ പാര്ട്ടി വിട്ടുപോയവരെ കുറിച്ചുള്ള രാഹുലിന്റെ പരാമര്ശത്തിൽ കൃത്യമായ മറുപടിയുമായി കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജുന് ഖര്ഗെ . ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയും ഗുലാം നബി ആസാദും പാര്ട്ടി വിട്ടതിനെ സൂചിപ്പിച്ച് ‘ഭീരുക്കളും അത്യാഗ്രഹികളും പാര്ട്ടി വിട്ടു, ഇന്ന് സിംഹങ്ങളാണ് പാര്ട്ടിയിലുള്ളത്’ എന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ വാക്കുകള്.
ഇതോടെയാണ് ‘ പാർട്ടി വിട്ടവരെല്ലാം താങ്കളുടെ കൂട്ടുകാരായിരുന്നു’ എന്ന് ഖര്ഗെ ഇടയ്ക്ക് കയറിപ്പറഞ്ഞത്. ഇത് കേട്ട് ഞെട്ടിയ രാഹുൽ ഉടൻ സിന്ധ്യ തന്റെ കൂട്ടുകാരല്ലെന്നും പറഞ്ഞു .’ എന്റെ സഹോദരി പ്രിയങ്ക ഇതാ ഇവിടെയുണ്ടല്ലോ.. അവള്ക്കറിയാം, സിന്ധ്യ എന്റെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്നില്ല’ എന്ന് പറഞ്ഞ് തടിയൂരാനായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ശ്രമം.
മാത്രമല്ല ‘ മുത്തശ്ശിയായിരുന്ന ഇന്ദിരയില് നിന്നാണ് എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയ പരിശീലനം കിട്ടിയത്. ഒരിക്കല് പതിവായി വീട്ടിലെത്തുന്ന വനിതാ സുഹൃത്താണോ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഉറ്റ ചങ്ങാതിയെന്ന് താന് ചോദിച്ചെന്നും അപ്പോള് , അവള്ക്ക് ഞാനായിരിക്കാം ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് അവരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോള് എന്റെ സുഹൃത്തായി നിങ്ങള്ക്ക് തോന്നുന്നവരായിരിക്കില്ല ശരിക്കുമുള്ളത്. എന്റെ ശത്രുവെന്ന് പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോള് നിങ്ങള്ക്ക് തോന്നുന്നയാളാവില്ല ശരിക്കുമുള്ള ശത്രു ‘ എന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു .