കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം പരശുറാം എക്സ്പ്രസിന് ഇനി എൽ.എച്ച്.ബി കോച്ചുകൾ. സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറിപ്പ് കാണാം:
റെയിൽവേ വികസനത്തിൽ കേരളത്തിന് മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ല് കൂടി; പരശുറാം എക്സ്പ്രസ് ഇനി എൽ.എച്ച്.ബി (LHB) കോച്ചുകളുമായി പാളത്തിൽ.
നമ്മുടെ നാടിന്റെ ജീവനാഡിയായ പരശുറാം എക്സ്പ്രസ് ആധുനിക എൽ.എച്ച്.ബി (Linke Hofmann Busch) കോച്ചുകളിലേക്ക് മാറണമെന്നത് യാത്രക്കാരുടെ ദീർഘകാലത്തെ വലിയൊരു ആവശ്യമായിരുന്നു. ആ സ്വപ്നമാണ് ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം – മംഗലാപുരം റൂട്ടിലെ രണ്ട് ട്രെയിനുകളും (Up & Down) ഇനി മുതൽ ഏറ്റവും പുതിയ അത്യാധുനിക എൽ.എച്ച്.ബി കോച്ചുകളോടെ സർവീസ് നടത്തും.
യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക:
* കൂടുതൽ യാത്രാ സൗകര്യവും സീറ്റുകളും: മുൻപ് പരശുറാം എക്സ്പ്രസിൽ 23 ഐ.സി.എഫ് (ICF) കോച്ചുകളാണുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ എൽ.എച്ച്.ബിയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ആകെ 22 കോച്ചുകളാണുള്ളത്. കോച്ചുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ കുറവ് കാണാമെങ്കിലും, അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയോടെയുള്ള എൽ.എച്ച്.ബി കോച്ചുകളിൽ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുൻപത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ യാത്രക്കാർക്ക് ഇനി സീറ്റുകളിൽ ഇരുന്നു യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
* പരമാവധി സുരക്ഷിതത്വം: പഴയ ഐ.സി.എഫ് കോച്ചുകളെ അപേക്ഷിച്ച് അപകട സാധ്യതകൾ തീരെ കുറഞ്ഞതും സുരക്ഷിതവുമാണ് എൽ.എച്ച്.ബി കോച്ചുകൾ.
* മെച്ചപ്പെട്ട യാത്രാസുഖം: അത്യാധുനിക സസ്പെൻഷൻ, വിപുലമായ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ വഴി കുലുക്കമില്ലാത്ത സുഖകരമായ യാത്ര.
യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും സൗകര്യങ്ങൾക്കും മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഈ വലിയ ചുവടുവെപ്പ് പരശുറാമിലെ പതിവ് യാത്രക്കാർക്കും നാടിനും വലിയ ആശ്വാസമായി മാറും.
ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊപ്പവും നാടിന്റെ വികസനത്തിനൊപ്പവും എന്നും മുന്നിൽ തന്നെയുണ്ടാകും.
നന്ദി.