ബറേലി: ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരിക്കലും നേപ്പാൾ, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക എന്നിവയെപ്പോലെയാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അഖിലേന്ത്യാ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് മൗലാന ഷഹാബുദ്ദീൻ റസ്വി ബറേൽവി പറഞ്ഞു. വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ സർക്കാർ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബറേലിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് മൗലാന റസ്വി ഈ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്.
“ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരിക്കലും നേപ്പാൾ, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക എന്നിവയെപ്പോലെയാകാൻ കഴിയില്ല. പുറത്തുനിന്ന് പ്രതിഷേധിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തുന്നവരെ സർക്കാർ അന്വേഷിക്കണം”- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
യോഗി സർക്കാരിന്റെ ക്രമസമാധാന നിലയെ മൗലാന റാസ്വി പ്രശംസിച്ചു
ഉത്തർപ്രദേശിലെ ക്രമസമാധാന നിലയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ, മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിനെ മൗലാന റാസ്വി പ്രശംസിച്ചു. യോഗി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ കർശനമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ബഹ്റൈച്ചിലും സാംബാലിലും നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഒഴികെ, നിലവിലെ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ മറ്റ് അക്രമ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് റാസ്വി ആരോപിച്ചു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമാജ്വാദി പാർട്ടി സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചു, അവരുടെ ഭരണകാലത്ത് ക്രമസമാധാന നില മോശമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രകടനത്തിന് മുമ്പ്, മുസ്ലീം യുവാക്കളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു
ന്യൂദൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ അദ്ദേഹം മുസ്ലീം യുവാക്കളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ഈ പ്രതിഷേധം. വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണത്തിൽ (SIR) ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ സംഘാടകർ ആരോപിച്ചു. മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ രാജി ആവശ്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഈ വിഷയമാണ്.
‘പ്രതിഷേധിക്കുക എന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ അവകാശമാണ്, പക്ഷേ…’
പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് നിയമപരവും ജനാധിപത്യപരവുമായ അവകാശമാണെന്ന് മൗലാന റാസ്വി തന്റെ മുൻ അപ്പീലിൽ പ്രസ്താവിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, പ്രതിഷേധങ്ങൾ അക്രമാസക്തമായാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ദൽഹി, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും ജോലി ചെയ്യുന്നവരുമായ മുസ്ലീം യുവാക്കൾ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പ്രതിഷേധത്തിനിടെയുള്ള അക്രമങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് റാസ്വി പ്രസ്താവിച്ചു.