മേടം രാശി (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക ആദ്യ കാൽഭാഗം)
വ്യാപാര വികസനത്തിനും കസ്റ്റമർ അക്വിസിഷനും അനുയോജ്യമായ ദിനമാണ്. തന്ത്രപ്രധാനമായ ആശയവിനിമയം പൊതുവേദികളിൽ വിജയം തരും. ബിസിനസ്സ് നവീകരണത്തിൽ റിസ്ക് അനാലിസിസ് നടപ്പിലാക്കുക.
ഇടവം രാശി (കാർത്തിക അവസാന മുക്കാൽ ഭാഗം, രോഹിണി, മകയിര്യം ആദ്യ പകുതിഭാഗം)
പ്രൊഫഷണൽ വെല്ലുവിളികളെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ അതിജീവിക്കും. ക്ലിനിക്കൽ ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ക്യാഷ് ഫ്ലോ മാനേജ്മെന്റിലും ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകളിലും അച്ചടക്കം പാലിക്കുക.
മിഥുനം രാശി (മകയിര്യം അവസാന പകുതിഭാഗം, തിരുവാതിര, പുണർതം ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം)
ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ തിളങ്ങാൻ സാധിക്കും. അനാവശ്യ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് സുരക്ഷിതത്വം തരും. ആത്മീയ ചിന്തകൾ പ്രവർത്തനശേഷി കൂട്ടും.
കർക്കിടകം രാശി (പുണർതം അവസാന കാൽഭാഗം, പൂയം, ആയില്യം)
റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, വാഹന ലീഗൽ പ്രോസസ്സുകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാകും. കുടുംബസമാധാനം നിലനിൽക്കും. മുതിർന്ന മാനേജ്മെന്റിന്റെയോ കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവരുടെയോ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുക.
ചിങ്ങം രാശി (മകം, പൂരം, ഉത്രം ആദ്യ കാൽഭാഗം)
കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, കോൺട്രാക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് മേഖലകളിൽ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റുകൾ തേടിയെത്തും. തന്ത്രപ്രധാനമായ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സാധ്യമാകും. കൺസൾട്ടേഷനിലൂടെ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക.
കന്നി രാശി (ഉത്രം അവസാന മുക്കാൽഭാഗം, അത്തം, ചിത്തിര ആദ്യ പകുതിഭാഗം)
ക്യാഷ് റിക്കവറിയും ലിക്വിഡിറ്റിയും കൈവരിക്കും. ബിസിനസ്സ്, ഫാമിലി ചർച്ചകളിൽ നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വവും നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്വീകരിക്കപ്പെടും. ബജറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി കൃത്യമാക്കുക.
തുലാം രാശി (ചിത്തിര അവസാന പകുതിഭാഗം, ചോതി, വിശാഖം ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം)
വ്യക്തിഗത ബ്രാൻഡിംഗിലും പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളിലും വ്യക്തത കൈവരിക്കും. തടസ്സങ്ങൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലൂടെയും ക്ഷമയിലൂടെയും പരിഹരിക്കും. ആലോചനാപൂർവ്വമായ നീക്കങ്ങൾ വിജയിക്കും.
വൃശ്ചികം രാശി (വിശാഖം അവസാന കാൽഭാഗം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)
ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് കൺട്രോളും ലീഗൽ കോംപ്ലയൻസും നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ട ദിനമാണ്. മൂന്നാമതൊരാളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതത്വം തരും.
ധനു രാശി (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം ആദ്യ കാൽഭാഗം)
പ്രൊജക്റ്റ് അപ്രൂവലുകളും സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ണർഷിപ്പുകളും സാധ്യമാകും. പ്രൊഫഷണൽ ലീഡർഷിപ്പും ടീം ഏകോപനവും പ്രശംസിക്കപ്പെടും. ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിംഗിലൂടെ ധനസ്ഥിതി ഉറപ്പിക്കുക.
മകരം രാശി (ഉത്രാടം അവസാന മുക്കാൽഭാഗം, തിരുവോണം, അവിട്ടം ആദ്യ പകുതിഭാഗം)
പ്രൊഫഷണൽ എക്സിക്യൂഷനിൽ ഉന്നത മികവ് പുലർത്തും. ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവലുകളും മാനേജ്മെന്റ് പിന്തുണയും ലഭ്യമാകും. കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റിയും കോംപറ്റിറ്റീവ് അഡ്വാന്റേജും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക.
കുംഭം രാശി (അവിട്ടം അവസാന പകുതിഭാഗം, ചതയം, പൂരൂരുട്ടാതി ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം)
ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പദ്ധതികളിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. തടസ്സങ്ങൾ മാറി ഭാഗ്യാനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. ട്രാവൽ ഷെഡ്യൂളുകളിൽ കൃത്യത പാലിക്കുക.
മീനം രാശി (പൂരൂരുട്ടാതി അവസാന കാൽഭാഗം, ഉതൃട്ടാതി, രേവതി)
റിസ്ക് ഉള്ള പുതിയ സംരംഭങ്ങളും വൻകിട ഡീലുകളും താൽക്കാലികമായി മാറ്റിവെക്കുന്നത് ഉചിതമാണ്. ഡ്രൈവിംഗിലും പ്രൊഫഷണൽ ഹാൻഡ്ലിംഗിലും അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. ആരോഗ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകുക.
—
AI ജ്യോതിഷം, അസ്ട്രോളജിക്കൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയത്
സന്ദർശിക്കുക: www.aijyothisham.com | ഫോൺ: +919645611008