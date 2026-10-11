ചെന്നൈ: മുഖ്യമന്ത്രി വിജയുമായി സഹകരിച്ച് കേന്ദ്രം തമിഴ്നാടിന്റെ വികസനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, അതിനാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ശേഷം, ആ അഭിലാഷം നിറവേറ്റാൻ മാത്രമല്ല, ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും അവരുടേതായ അഭിലാഷ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തിന്റെ ഉൽപ്പാദന വളർച്ചയ്ക്ക് തമിഴ്നാടിനെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പ്രശംസിച്ചു
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിനും രാജ്യത്തിന്റെ ഉൽപ്പാദന വളർച്ചയ്ക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾക്കും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രശംസിച്ചു. “2014 മുതൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കയറ്റുമതി 11 മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു, ഇന്ന് നമ്മൾ ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ മൊബൈൽ നിർമ്മാതാക്കളാണ്. നമ്മുടെ പ്രതിരോധ കയറ്റുമതി 50 മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു. നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കയറ്റുമതിയും ഒരു പുതിയ റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചു. നിർമ്മാണത്തിലെ ഈ വളർച്ച കാരണം, രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾക്ക് നേരിട്ടും അല്ലാതെയും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു.” – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇതിനു പുറമെ സംസ്ഥാനത്തെ ചില വികസന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ തൂത്തുക്കുടിയിലെ ചിദംബരനാർ തുറമുഖം ഏകദേശം 17,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തിൽ ലോകോത്തര മെഗാ കണ്ടെയ്നർ, ഗ്രീൻ എനർജി ഹബ്ബായി വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു. പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടെയ്നർ കപ്പലുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തുറമുഖത്തിന് കഴിയും. ഇത് തമിഴ്നാടിനെ വ്യവസായത്തിനും ഗതാഗതത്തിനുമുള്ള ഒരു ആഗോള കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു.
ചെന്നൈ മെട്രോയുടെ പൂനമല്ലി-വടപളനി പാത പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
ചെന്നൈ മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ പൂനമല്ലി-വടപളനി പാത ഞായറാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ്ക്കൊപ്പം അതിൽ യാത്ര ചെയ്തു. മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ നാലാം ഇടനാഴിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പുതിയ സർവീസുകൾ അദ്ദേഹം വിജയ്ക്കൊപ്പം ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു, അതിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കറും ഈ അവസരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. പൂനമല്ലി-വടപളനി പാതയിൽ ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള 11 എലിവേറ്റഡ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ ഉണ്ടാകും.
മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ?
വിമാനത്താവളം-കിഴമ്പക്കം, പൂനമല്ലി-സുങ്കുവർഛത്രം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കണക്റ്റിവിറ്റി വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന ചെന്നൈ മെട്രോ റെയിലിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന് എത്രയും വേഗം അനുമതി ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. 2026 ലെ യൂണിയൻ ബജറ്റിൽ അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ വിജയ് അംഗീകരിക്കുകയും ചെന്നൈ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയും ചെന്നൈ മുതൽ കോയമ്പത്തൂർ വരെയും പുതിയ ഇടനാഴികൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.