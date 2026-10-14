കൊൽക്കത്ത: മുൻ പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (TMC) അധ്യക്ഷയുമായ മമത ബാനർജിക്കെതിരെ കൊൽക്കത്തയിലെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ വധശ്രമം. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം കാളിഘട്ടിലെ വസതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങവേ ആയുധവുമായി എത്തിയ യുവതി ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് പാർട്ടി ആരോപിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ സിവിക് വോളന്റിയറായ യുവതിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോള സെൻ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് നടപടി. തന്നിഷ്ഠ സഹ എന്ന യുവതിയാണ് ആക്രമണത്തിന് മുതിർന്നതെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ ആയുധ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമാണ് ഉണ്ടായതെന്നുമാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക വിശദീകരണം. ലഹരിക്ക് അടിമയായ യുവതി മമത ബാനർജിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിലെത്തുകയും, അസഭ്യം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് തൃണമൂൽ നേതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നത്.
Z-പ്ലസ് കാറ്റഗറി സുരക്ഷയുള്ള മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും ടി.എം.സി വക്താക്കൾ ആരോപിച്ചു. മമത വസതിക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നിഷ്ഠ സഹ എന്ന യുവതി തടസ്സമുണ്ടാക്കുകയും തർക്കത്തിലേർപ്പെടുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് കൊൽക്കത്ത പൊലീസ് അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ യുവതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്കും അധികാര നഷ്ടത്തിനും ശേഷം മമത ബാനർജിക്കും മറ്റ് തൃണമൂൽ നേതാക്കൾക്കും നേരെ സമാനമായ രീതിയിൽ ആക്രമണ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.