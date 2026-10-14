റോം: ലിയോ പതിനാലാമൻ മാർപാപ്പയ്ക്ക് ശ്വാസകോശ കാൻസർ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി വത്തിക്കാൻ മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ അറിയിച്ചു. ശ്വാസകോശത്തിൽ നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ ശേഖരിച്ച ടിഷ്യു സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചതിലാണ് ലങ് അഡിനോകാർസിനോമ കണ്ടെത്തിയത്. 71 വയസ്സുകാരനായ മാർപാപ്പയുടെ വലത് ശ്വാസകോശത്തിലെ താഴത്തെ ലോബ് നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു.
റോമിലെ ജെമെല്ലി ആശുപത്രിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ചയായിരുന്നു 90 മിനിറ്റ് നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയ. ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായിരുന്നുവെന്നും മാർപാപ്പ സാധാരണ നിലയിൽ ബോധം വീണ്ടെടുത്ത് ആശുപത്രിയിൽ വിശ്രമത്തിലാണെന്നും മുഖ്യ സർജൻ പ്രഫ. സ്റ്റെഫാനോ മാർഗരിറ്റോർ വ്യക്തമാക്കി. രോഗം പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്താനായത് ആശ്വാസകരമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു.
ആരോഗ്യസ്ഥിതി പരിഗണിച്ച് ഒക്ടോബർ 20 വരെ മാർപാപ്പയുടെ പൊതുപരിപാടികളും കൂടിക്കാഴ്ചകളും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നവംബർ ആദ്യം നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ പര്യടനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നീട് തീരുമാനമെടുക്കും. യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
1955-ൽ ഷിക്കാഗോയിൽ ജനിച്ച റോബർട്ട് പ്രിവോസ്റ്റാണ് ലിയോ പതിനാലാമൻ എന്ന പേരിൽ മാർപാപ്പയായത്. സമീപകാലത്ത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല.