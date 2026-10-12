ന്യൂദല്ഹി: ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ശേഷം അറകളുള്ള വാഹനങ്ങള്ക്കുള്ളില് കയറ്റി തങ്ങള്ക്കെതിരെ അതിക്രമം കാണിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് എഎ റഹീം സുപ്രീം കോടതിയില് ഹര്ജി നല്കി.
കൊണാട്ട് പ്ലേസില് നിന്ന് നിയമവിരുദ്ധമായാണ് തങ്ങളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ബസില് കയറ്റിയതെന്നും ദര്യഗഞ്ച് റസ്റ്റോറന്റിന് മുന്നിലുള്ള അടച്ചിട്ടതും കനത്ത സുരക്ഷയുള്ളതുമായ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, ലിംഗഭേദം അനുസരിച്ച് തരംതിരിച്ച്, അഞ്ച് പ്രത്യേക സെല്ലുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പോലീസ് വാനിലേക്ക് നിര്ബന്ധിച്ച് മാറ്റിയെന്നും ഹര്ജിയില് വിശദീകരിക്കുന്നു.
‘വാനിന്റെ സെല്ലുകള്ക്കുള്ളില്, തടവുകാരെ മുഖത്ത് അടിക്കുകയും, ബൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നട്ടെല്ലിന് ചവിട്ടുകയും, തലയില് അടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉദ്യോഗസ്ഥര് നെയിം ബാഡ്ജ് ധരിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നീട് തങ്ങളെ സൂരജ്മല് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, മൊബൈല് തടങ്കല് കേന്ദ്രങ്ങളായി വാഹനങ്ങള് പ്രവര്ത്തിച്ചുവെന്നും ഹര്ജിയില് പറയുന്നു. ഏഴ് മണിക്കൂറിലധികം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില് വച്ച ശേഷം ഭക്ഷണമോ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങള്ക്കുള്ള അവസരമോ നല്കാതെ വിട്ടയച്ചു. ആശുപത്രിയിലെ
മെഡിക്കോ-ലീഗല് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളില് പരിക്കുകള് യഥാര്ത്ഥത്തില് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കില്ലെന്ന് ആശങ്കയും റഹിം പങ്കുവച്ചു.
സംഭവത്തില് സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും തങ്ങള്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.