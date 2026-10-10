ഡൽഹി: സിജെപി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ, മന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ, എം.പി. ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എന്നിവരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കേരള ഹൗസിൽനിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് ജന്തർ മന്ദിറിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനിടെയാണ് പോലീസ് നടപടി. എം.എ. ബേബി, കെ.കെ. ശൈലജ, വൃന്ദ കാരാട്ട് തുടങ്ങിയ സിപിഎം നേതാക്കളെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരുന്നു.
മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുമാണ് സിജെപി പ്രതിഷേധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രതിഷേധത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജന്തർ മന്ദിറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ തടയാനും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനും പോലീസ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.