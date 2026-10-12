കേരളത്തില് തിയേറ്റര് റിലീസിന് ശേഷം മനോരമ മാക്സ്, ആമസോണ് പ്രൈം വീഡിയോ എന്നിവയിലൂടെ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിയ മലയാളം ആന്തോളജി ചിത്രമായ ‘ദി മലബാര് ടെയില്സ്’, ഇപ്പോള് പ്രസാര് ഭാരതിയുടെ ദേശീയ ഒ.ടി.ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ണഅഢഋട ഛഠഠയിലും സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 130-ലധികം രാജ്യങ്ങളില് ലഭ്യമായ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമില് ചിത്രം മലയാളത്തിലും ഹിന്ദിയിലും സൗജന്യമായി പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ആസ്വദിക്കാം. ഇതിലൂടെ മലബാറിന്റെ സംസ്കാരവും ജീവിതവും വികാരങ്ങളും ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള പ്രേക്ഷകരിലേക്കെത്തുകയാണ്.
അനില് കുഞ്ഞാപ്പന് രചനയും സംവിധാനവും നിര്മാണവും നിര്വഹിച്ച ‘ദി മലബാര് ടെയില്സ്’, അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത കഥകളുടെ സമാഹാരമാണ്. ഡ്രാമ, ത്രില്ലര്, ആക്ഷന്-കോമഡി, സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയങ്ങള് തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാര്ന്ന പ്രമേയങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ ആന്തോളജി, ഹൃദയസ്പര്ശിയായ കഥപറച്ചിലും ഓരോ കഥയ്ക്കും വ്യത്യസ്തമായ സംഗീതാവിഷ്കാരവും അപ്രതീക്ഷിതമായ വഴിത്തിരിവുകളും കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരെ അവസാന നിമിഷം വരെ ആകര്ഷിക്കുന്നു.
ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂര് ദൈര്ഘ്യമുള്ള ഈ ചിത്രത്തിന്റെ നിര്മ്മാണത്തില് 40-ലധികം സാങ്കേതിക പ്രവര്ത്തകരും 50-ലധികം അഭിനേതാക്കളും പങ്കാളികളായി. ഇവരില് ഭൂരിഭാഗവും കോഴിക്കോടുകാരാണ്, പ്രാദേശിക കലാപ്രതിഭകള്ക്ക് മികച്ച വേദിയൊരുക്കുന്ന ഒരു സംരംഭം കൂടിയായാണ് ഈ ചിത്രം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.
ഈ ചിത്രത്തെ കൂടുതല് പ്രത്യേകതയുള്ളതാക്കുന്നത് അതിന്റെ നിര്മ്മാണയാത്രയാണ്. മലയാള സിനിമയില് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പ്രവര്ത്തിച്ച അനില് കുഞ്ഞാപ്പന്, വര്ഷങ്ങളായുള്ള കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം സ്വന്തം സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപത്തില് സ്വതന്ത്രമായി ഈ ചിത്രം നിര്മ്മിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് ഒരു കുടുംബ സംരംഭമായി മാറി. ഭാര്യ ഡോ. പ്രീത അനില് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറായും, മകള് അനുപ്രിയ എ.കെ. ക്രിയേറ്റീവ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര്, എഡിറ്റര്, അഭിനേത്രി എന്നീ നിലകളിലും, മകന് അശ്വിന് അനില് ആര്ട്ട് & പ്രൊഡക്ഷന് അസിസ്റ്റന്റായും ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.
ണഅഢഋട ഛഠഠ റിലീസിലൂടെ ‘ദി മലബാര് ടെയില്സ്’, ഒരേസമയം മൂന്ന് ഒ.ടി.ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില് പ്രദര്ശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അപൂര്വ നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സ്വതന്ത്ര മലയാള സിനിമയുടെ വളര്ച്ചയ്ക്കും മലബാറിന്റെ തനത് കഥകള് ദേശീയ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിലും ഈ നേട്ടം ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു ചുവടുവെപ്പായി മാറുന്നു.