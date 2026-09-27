കൊച്ചി: മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒക്ടോബര് രണ്ട് മുതല് അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തില് വിളിച്ചു ചേര്ത്ത സിജെപി യോഗത്തിന് എത്തിയത് 21 പേര്. പക്ഷെ ഇവരുടെ യോഗം കവര് ചെയ്യാന് ഒരു മാധ്യമപ്പട തന്നെ എത്തിയിരുന്നു.
കേന്ദ്രസര്ക്കാരിനെതിരെ വന്സമരപരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്യാന് വിളിച്ചുകൂട്ടിയ യോഗത്തിലാണ് ഇത്രയും കുറച്ചുപേര് മാത്രം പങ്കെടുത്തത്. പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ബിജെപി വിരുദ്ധ മാധ്യമങ്ങള് ഈ യോഗത്തെ വെള്ളപൂശിയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സിജെപി യോഗം ചേര്ന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. യോഗത്തില് പങ്കെടുത്തവരുടെ എണ്ണക്കുറവ് ആരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നില്ല.