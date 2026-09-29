കൊച്ചിയിലെ ആഘോഷരാവുകള്ക്ക് ഇമ്പമാര്ന്ന സംഗീതം ഒരുക്കി ദക്ഷിണേന്ത്യയില് ഡി ജെ പാര്ട്ടികള്ക്ക് നവ്യാനുഭവം പകരുകയാണ് ക്യാരന്. ഇന്ന് എല്ലാ ആഘോഷങ്ങള്ക്കും സംഗീതത്തോടൊപ്പം നൃത്തച്ചുവടുകളോടെ നമ്മള് താളം പിടിക്കുന്നു. ഓരോ ആഘോഷങ്ങള്ക്കും പുതുമയാര്ന്ന സംഗീതം ഒരുക്കുകയാണ് കൊച്ചി സ്വദേശിയായ ക്യാരന്. പേരിലെ പുതുമയും കൗതുകവും പോലെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ സംഗീത അനുഭവമാണ് ഈ യുവാവ് പകരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് വര്ഷത്തിലേറെയായി സ്വന്തമായി ഒരു ബ്രാന്ഡ് ഒരുക്കി പ്രേക്ഷകര്ക്ക് പുതുപുത്തന് പാട്ടുകളാണ് ക്യാരന് സമ്മാനിക്കുന്നത്.
സംഗീതം ഇന്ന് കേള്വിയുടെ സുഖം പകരുന്ന ഒരു കല മാത്രമല്ല അനുഭവത്തിന്റെയും അനുഭൂതിയുടെയും ഒരു വലിയ ലോകം ആസ്വാദകര്ക്കായി സംഗീതം തുറന്നുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലെ ഓരോ ആഘോഷങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ സംഗീത വിരുന്നോടുകൂടിയാണ് നമ്മള് ആഘോഷിക്കുന്നത്. വിവാഹമാകട്ടെ ബര്ത്ത്ഡേ ആഘോഷങ്ങളോ അങ്ങനെ ഏത് ആഘോഷങ്ങള്ക്കുമൊപ്പം നിങ്ങള്ക്ക് ചുവടുവെച്ച് പാട്ടുപാടി തന്നെ നൃത്തം ചെയ്യാനുള്ള ഗാനങ്ങളാണ് ക്യാരൻ ഒരുക്കുന്നത്.
കേരളത്തിലെ ഡിജെ (DJ) രംഗത്ത് ‘സൗത്ത് മ്യൂസിക്’ (ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംഗീതം) അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്; കാരണം, അതുവരെ ടെക്നോ, ഹിന്ദി തുടങ്ങിയ സംഗീത വിഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആളുകൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന സംഗീതം അന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ മലയാളം, തമിഴ് ഗാനങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതോടെ, മറ്റ് ഡിജെമാരും അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് സൗത്ത് മ്യൂസിക് അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. കൊച്ചിയിലെ സംഗീത സംസ്കാരം മാറുന്നതും കൂടുതൽ ആളുകൾ അത് ആസ്വദിക്കുന്നതും കാണുമ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നുന്നു; ഈ മാറ്റത്തിന് കാരണക്കാരനാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്.
അസാമാന്യമായ സംഗീതപാടവമുള്ള, മാന്ത്രികത സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന മികച്ച കലാകാരന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഞാൻ ‘BEATMAP DJ SCHOOL’ ആരംഭിച്ചത്. അടുത്ത തലമുറയിലെ ഡിജെകളെയും (DJs) മ്യൂസിക് പ്രൊഡ്യൂസർമാരെയും വഴികാട്ടുന്ന ഒരിടമാണിത്. എന്റെ കഴിഞ്ഞ 13 വർഷത്തെ അനുഭവസമ്പത്തും അറിവും മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു; കാരണം, ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശരിയായ വഴികാട്ടിയോ കൃത്യമായ മാർഗനിർദേശമോ അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. പല കലാകാരന്മാരും പരാജയപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് സർഗ്ഗാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ഒരിടം ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്; അത്തരമൊരു മികച്ച ഇടമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുക്കുന്നത്—നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള ഒരിടം.
തന്റെ സംഗീത സപര്യയെക്കുറിച്ച്
വ്യക്തമായ ധാരണയുള്ള ക്യാരൻ പറയുന്നു.
ഡിജെയിംഗ് (DJing) എന്നത് സ്ത്രീകൾ, മയക്കുമരുന്ന്, മദ്യം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണെന്നാണ് പലരും കരുതുന്നത്; എന്നാൽ അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ഡിജെയിംഗിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവോ അനുഭവമോ ഇല്ലാത്തവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വെറും അഭ്യൂഹങ്ങൾ മാത്രമാണവ. കഠിനമായ ജോലിത്തിരക്കുകൾക്കും മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും ശേഷം ആളുകൾക്ക് വന്ന് വിശ്രമിക്കാനും ഒഴിവുസമയം ആസ്വദിക്കാനുമുള്ള ഒരിടമാണിത്. ചുരുക്കത്തിൽ, ഡിജെ പാർട്ടികൾ ഒരുതരം സംഗീത ചികിത്സയോ (music therapy) ധ്യാനമോ (meditation) പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ നല്ല വശങ്ങൾ ആരും അറിയിരുന്നില്ല.
‘CARAN’ എന്ന എന്റെ പ്രോജക്റ്റിലൂടെ ‘സൗത്ത് സൈഡ്’ (South-side) സംഗീതത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച്, ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംഗീതം അവർക്ക് എത്തിച്ചുനൽകാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയിൽ, മികച്ച മലയാളം-തമിഴ് സംഗീതം അവതരിപ്പിച്ച് ആളുകൾക്ക് സന്തോഷകരവും അവിസ്മരണീയവുമായ ഒരു പാർട്ടി അനുഭവം സമ്മാനിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നു. കൊച്ചിയിലെ പ്രശസ്തമായ ‘മില്ലേനിയൽസ് റെസ്റ്റോബാർ’ (Millennials Restobar), ‘ക്ലബ് സോറോ’ (Club Zoro) തുടങ്ങിയ ക്ലബ്ബുകളിൽ നിലവിൽ ഞാൻ സംഗീതപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നഗരത്തിലെ മികച്ച പാർട്ടി പ്രേമികളുമായി ഇടപഴകാനും, എന്റെ സർഗ്ഗാത്മകത ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ അന്തരീക്ഷം ലഭിക്കാനും ഈ വേദികൾ എന്നെ സഹായിക്കുന്നു. അതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്.
എന്റെ തൊഴിലിനോട് എനിക്ക് വലിയ അഭിനിവേശമുണ്ട്; ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണ ആത്മാർത്ഥതയോടെയും നൂറു ശതമാനം അർപ്പണബോധത്തോടെയും ചെയ്യണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നയാളാണ് ഞാൻ. ആളുകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ എനിക്കേറെ ഇഷ്ടമാണ്. പാർട്ടികളിൽ എത്തുന്നവർ പലതരം മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക; എന്നാൽ ഞാൻ ഡിജെ (DJ) ചെയ്യുമ്പോൾ, അവർ തങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മറന്ന് എന്റെ സംഗീതത്തിനൊപ്പം ഡാൻസ് ഫ്ലോറിൽ ഒത്തുചേരുന്നത് കാണാം. അതുകൊണ്ടാണ്, ആളുകളുടെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാന്ത്രിക കലയാണ് ഡിജെയിംഗ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്.
വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ സംഗീതത്തോട് എനിക്ക് വലിയ താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഡിജെ (DJ) ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. പ്രശസ്തനായ ഡിജെ ‘സ്ക്രിൽലെക്സ്’ (Skrillex) നൽകിയ പ്രചോദനമാണ് ഇതിലേക്ക് എന്നെ നയിച്ചത്. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ആ യാത്രയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ 13 വർഷം പിന്നിടുന്നു
പി.ആർ. സുമേരൻ