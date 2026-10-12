കൊച്ചി: അടുത്തിടെ ക്രിക്കറ്റ് താരം ശ്രീശാന്തിന്റെ പിതാവും തന്റെ ഭാര്യപിതാവുമായ ശാന്തകുമാരൻ നായരുടെ വിയോഗത്തിൽ അരികിലിരുന്ന് വിതുമ്പിക്കരയുന്ന ഗായകന് മധു ബാലകൃഷ്ണന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇന്നും ചര്ച്ച ചെയ്യുകയാണ്. മുധ ബാലകൃഷ്ണനൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകരില് നിരവധി പേരും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിരുന്നു.
എന്തുകൊണ്ട് മധു ബാലകൃഷ്ണന് ഇത്രയ്ക്ക് വികാരാധീനനായി എന്ന ചോദ്യം ഉയരുകയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ആ കരച്ചിലിന് പിന്നിലെ ആത്മബന്ധത്തിന്റെ കഥയും ചര്ച്ചയാവുകയാണ്. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ സ്വന്തം അച്ഛൻ നഷ്ടപ്പെട്ട മധു ബാലകൃഷ്ണന് അമ്മാവനും ഭാര്യാപിതാവുമായ ശാന്തകുമാരൻ നായർ സ്വന്തം പിതാവിനെപ്പോലെ തണലായി കൂടെ നിന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു.
ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളിലെല്ലാം താങ്ങായി നിന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ നഷ്ടം മധു ബാലകൃഷ്ണന് താങ്ങാനായില്ല. ശ്രീശാന്തിനെപ്പോലുള്ള ഒരു താരത്തിന്റെ പ്രശസ്തിയില് നിന്നുള്ള വീഴ്ചയുള്പ്പെടെ ഒട്ടേരെ വേദനകള് താണ്ടിയ കുടുംബമാണത്. ആ വേദനകള്ക്കൊപ്പവും മധു ബാലകൃഷ്ണന് നിന്നു. എന്തായാലും ഭാര്യാപിതാവാണെങ്കിലും തനിക്ക് അച്ഛന്റെ സ്നേഹം തന്ന് കൂടെ നിന്ന ആ തണല്മരം വീണപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വികാരങ്ങൾ അടക്കാനാവാതെ മധു ബാലകൃഷ്ണന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത്.
സംഗീതപഠനകാലത്ത് തുടങ്ങിയ സൗഹൃദമാണ് ഭാര്യ ദിവ്യയുമായുള്ള പ്രണയത്തിലേക്കും പിന്നീട് വിവാഹത്തിലേക്കും എത്തിച്ചത്. ശാസ്ത്രജ്ഞയാകണമെന്ന സ്വപ്നം മാറ്റിവെച്ചാണ് ദിവ്യ ജീവിതപങ്കാളിയായി കൂടെ ചേർന്നത്. മാധവ്, മഹാദേവ് എന്നീ രണ്ട് മക്കളുമൊത്ത് തൃപ്പൂണിത്തുറയിലാണ് ഇരുവരുടെയും കുടുംബജീവിതം
അച്ഛന്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം അമ്മ ലീലാവതിയുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയിലാണ് മധു എന്ന അനുഗ്രഹീത ഗായകൻ വളർന്നുവന്നത്. അമ്മ പകർന്നുനൽകിയ സംഗീതവഴികളിലൂടെ യാത്ര തുടങ്ങിയ താരം വാൽക്കണ്ണാടി എന്ന ചിത്രത്തിലെ അമ്മേ അമ്മേ എന്ന ഗാനത്തിലൂടെയാണ് മലയാളികളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കി മികച്ച ഗായകനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇന്ന് പതിനായിരത്തിലധികം ഗാനങ്ങള് പാടിക്കഴിഞ്ഞു. പ്രശസ്തിയുടെ ഉന്നതിയില് നില്ക്കുമ്പോഴും മധു ബാലകൃഷ്ണന്റെ ആ എളിമ എന്നും മലയാളികള് ചര്ച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്.