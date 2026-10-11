ചെന്നൈ: രജനീകാന്ത് നായകനായ ജയിലര് 2 എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് വേളയിലുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്. രജനീകാന്ത് എന്ന നടന് എത്ര സിംപിളും ഹംബിളുമാണെന്നാണ് ഈ അനുഭവത്തിലൂടെ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് പറയുന്നത്.
പുലര്ച്ചെ രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടും അന്നത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. രജനി സാര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല് എന്റെ പ്രകടനം കാണാൻ അദ്ദേഹം അവിടെതന്നെ നിന്നു. സംവിധായകൻ കട്ട് പറഞ്ഞപ്പോള് ആരോ കയ്യടിക്കുന്നത് കേട്ടു. നോക്കിയപ്പോള് സാക്ഷാല് രജനികാന്ത് സാർ. അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കയ്യടിച്ചു. ഇത് കണ്ട് സെറ്റിലെ എല്ലാവരും കയ്യടിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിമിഷമായിരുന്നു അത്.
അഭിനയത്തിന് എനിക്ക് ദേശീയ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ അഭിനന്ദനം ആ അവാർഡിനേക്കാള് വിലമതിക്കുന്നതാണ്. എത്ര വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണെങ്കിലും സിനിമകളെക്കുറിച്ചും സഹതാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ അഭിനയ രീതികളെക്കുറിച്ചും അറിയാൻ അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന താത്പര്യം എന്നെ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി.’- സുരാജ് പറഞ്ഞു.
ജയിലർ 2 പ്രീ-റിലീസ് ചടങ്ങിലാണ് സുരാജ് തന്റെ ഈ അനുഭവം പങ്കുവെച്ചത്. രജനികാന്ത് നായകനായ ‘ജയിലർ 2’ (Jailer 2) എന്ന ചിത്രത്തിൽ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് ഒരു പ്രധാന വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തെയാണ് (ദിലീപ് എന്ന സിൻഡിക്കേറ്റ് ലീഡർ) അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ജയിലര് ഒന്നാം ഭാഗം വന്വിജയമായിരുന്നു. അതില് വിനായകനായിരുന്നു വില്ലന്. എന്നാല് ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായ ജയിലര് 2ല് സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് ആണ് വില്ലന്. നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം 2026 ഒക്ടോബർ 15-ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും