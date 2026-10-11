ന്യൂദല്ഹി: രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായി പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള് ദല്ഹിയില് നടത്തുന്ന സമരം സംബന്ധിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ ഹൈകമ്മീഷണര് ഓഫീസിന്റെ (OHCHR) പരാമര്ശങ്ങള് ഭാരതം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. സംഘടനയുടെ ഇരട്ടത്താപ്പിനെയും വിഷയങ്ങള് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലെ പക്ഷപാതപരമായ സമീപനത്തെയും രാജ്യം വിമര്ശിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ ഹൈ കമ്മീഷണര് ഓഫീസിന്റെ പരാമര്ശങ്ങള് അനാവശ്യവും രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിലുള്ള അംഗീകരിക്കാനാവാത്ത ഇടപെടലുമാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രണ്ധീര് ജയ്സ്വാള് പറഞ്ഞു. ഭാരതത്തിന്റെ അയല്രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിഷേധങ്ങളോട് അവിടത്തെ അധികാരികള് നടത്തിയ അക്രമാസക്തമായ പ്രതികരണങ്ങളോ, സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളില് നിയമപാലകര് സ്വീകരിച്ച നടപടികളോ ഒന്നും തന്നെ അവരുടെ ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരം ഇരട്ടത്താപ്പ് നിലപാടുകള് സംഘടനയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ദുര്ബലപ്പെടുത്തുകയും ബഹുരാഷ്ട്ര സഹകരണ സംവിധാനങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്താന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഭാരതം. ഇവിടെ സമാധാനപരമായ രീതിയില് ഒത്തുചേരാനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടന ഉറപ്പുനല്കുന്നുണ്ടെന്നും ശക്തമായ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങള്, സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ, സ്വതന്ത്ര മാധ്യമങ്ങള് എന്നിവ അതിന് സംരക്ഷണം നല്കുന്നുണ്ടെന്നും വിദേശകാര്യ വക്താവ് എടുത്തുപറഞ്ഞു. പൊതു ക്രമസമാധാനവും സുരക്ഷയും നിലനിര്ത്തുന്നതിന് വിധേയമായാണ് ഭാരത പൗരന്മാര് ഈ അവകാശം വിനിയോഗിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.നിയമപാലകര് നിയമാനുസൃതമുളള നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരാതികള് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി രാജ്യത്തെ കോടതികള് എല്ലാവര്ക്കും ലഭ്യമാണെന്നും രണ്ദീപ് ജയ്സ്വാള് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ദല്ഹിയില് അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ സമരത്തില് പങ്കെടുത്തവരെ പൊലീസ് പിടികൂടിയതില് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ ഹൈകമ്മീഷണര് ഓഫീസ് ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.