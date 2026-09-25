ന്യൂയോര്ക്ക്: യുഎന് പൊതുസഭയില് ഇസ്രയേല് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു പ്രസംഗിക്കാനായി വേദിയിലെത്തിയപ്പോൾ നാടകീയരംഗങ്ങള്. നെതന്യാഹു പ്രസംഗിക്കാനായി വന്നയുടന് അമ്പതോളം രാജ്യങ്ങളിലെ ഡസന്കണക്കിന് നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികള് ഹാളിൽ നിന്നും പുറത്തുപോയി. ഇതോടെ നെതന്യാഹുവിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവര് അദ്ദേഹത്തെ അനുകൂലിച്ച് മുദ്രാവാക്യവും മുഴക്കി.
ഹാളില്നിന്ന് പുറത്തുപോയി പ്രതിഷേധിച്ചവരെ ഭീരുക്കളെന്നാണ് നെതന്യാഹു വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇനിയും പുറത്തുപോകാത്ത ഭീരുക്കളുണ്ടെങ്കില് അവരും ദയവായി ഇപ്പോള് തന്നെ പുറത്തുപോകണമെന്നും നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. ഇറാൻ, ഗാസ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇസ്രായേലിന്റെ യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും മേഖലയിലെ എതിരാളികളുമായുള്ള സംഘർഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഊന്നൽ നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ ഈ സംഭവം നടന്നുവെന്നത് ഇതിനെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമാക്കി.
സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തർ, ഈജിപ്ത്, ജോർദാൻ, തുർക്കി, ഇറാൻ, പാകിസ്ഥാൻ, ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ, കുവൈറ്റ്, ഒമാൻ, ഇറാഖ് തുടങ്ങിയ അറബ്, മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് പുറത്തേയ്ക് പോയത്. എന്നാൽ ബഹിഷ്ക്കരണത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കാത്ത പല പ്രമുഖ മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങളുടെ നടപടി ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു. യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് (യുഎഇ), ബഹ്റൈൻ, മൊറോക്കോ, അസർബൈജാൻ എന്നീ നാല് രാജ്യങ്ങളും പ്രതിഷേധത്തിൽ ചേരേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
ഗാസയിലെ തുടരുന്ന സംഘർഷങ്ങളുടെയും ഇസ്രായേലും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള വ്യാപകമായ സൈനിക പിരിമുറുക്കങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയുടെ 81-ാമത് സമ്മേളനത്തിൽ നെതന്യാഹു പങ്കെടുത്തത്. ഗാസ, ഇറാൻ, മേഖലയിലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ സൈനിക നടപടികളെ തന്റെ പ്രസംഗത്തിനിടെ അദ്ദേഹം ന്യായീകരിച്ചു. ഒപ്പം, വർധിച്ചുവരുന്ന യഹൂദവിരുദ്ധതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ഭീഷണികൾക്കിടയിലും ആത്മവിശ്വാസം കൈവിടരുതെന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യഹൂദരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
40 മിനിറ്റോളം നീണ്ടുനിന്ന പ്രസംഗത്തിനിടെ ന്യൂയോര്ക്ക് മേയര് സൊഹ്റാന് മംദാനിക്കെതിരേയും ഖത്തര്, തുര്ക്കി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്ക്കെതിരേയും നെതന്യാഹു രൂക്ഷവിമര്ശനമുന്നയിച്ചു.