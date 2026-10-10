ന്യൂദൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാൻ കുമാറിനെതിരെ ‘കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി’ (CJP) ശനിയാഴ്ച ജന്തർ മന്തറിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് മുന്നോടിയായി ദൽഹിയിൽ കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 35,000-ത്തിലധികം ദൽഹി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അർധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളെയും ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നിഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ, സിസിടിവി ക്യാമറകൾ, ഡ്രോണുകൾ, ബോഡി ക്യാമറകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് സുരക്ഷയും നിരീക്ഷണവും ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രശ്നസാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിലും പ്രധാന പാതകളിലും അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഏകദേശം 7,000 പേർ എത്തുമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ.
നിരീക്ഷണത്തിന് ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ
മധ്യ ദൽഹിയിലെ പ്രശ്നസാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി കൂടുതൽ ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നിഷൻ സംവിധാനങ്ങളും സിസിടിവി ക്യാമറകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജന്തർ മന്തറിന് സമീപം അധിക ക്യാമറകൾ വിന്യസിച്ചപ്പോൾ, ഹോട്ടൽ ലെ മെറിഡിയന് സമീപത്തെ റൗണ്ട് എബൗട്ടിൽ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം നിരീക്ഷിക്കാൻ ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കെട്ടിടങ്ങളുടെ മുകളിൽ പ്രത്യേക നിരീക്ഷകരെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രതിഷേധസ്ഥലത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള പോലീസുകാർക്ക് യൂണിഫോമിൽ ഘടിപ്പിക്കാവുന്ന ബോഡി ക്യാമറകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിലും ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ കഴിയുന്ന ഈ ക്യാമറകൾ പോലീസും പ്രതിഷേധക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ രേഖപ്പെടുത്തും.
പോലീസിനെതിരായ മോശം പെരുമാറ്റ ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ തെളിവുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും പോലീസുകാരെയും പൊതുജനങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമാണ് ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എഎൻഐയോട് പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധക്കാർ പോലീസുകാരോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനും ബോഡി ക്യാമറകൾ സഹായിക്കുമെന്ന് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ധർമേന്ദ്ര വ്യക്തമാക്കി.
പ്രകോപനങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കരുതെന്ന് നിർദേശം
പ്രതിഷേധക്കാരുമായുള്ള വാക്കുതർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും പ്രകോപനപരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സംയമനം പാലിക്കാനും മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പോലീസിനെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ പകർത്തി പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന ആശങ്കയും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.
അനുവാദമില്ലാത്ത ഒത്തുചേരലുകൾ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലങ്ങൾക്ക് പുറത്തോ അനുമതിയില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലോ ഒത്തുചേരുന്നവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് താൽക്കാലിക തടങ്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് നിർദേശം. ഛത്രസാൽ സ്റ്റേഡിയം, രാജീവ് ഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയം, യമുന സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ്, സൂരജ്മാൽ സ്റ്റേഡിയം, ദൗലത്പൂരിലെയും പാണ്ഡ്രവാലിലെയും കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററുകൾ എന്നിവയാണ് ഇതിനായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ആറ് കേന്ദ്രങ്ങൾ.
പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നും ഹരിയാനയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആയുധ വിന്യാസത്തിലും നിയന്ത്രണം
പ്രതിഷേധത്തിനുള്ള സുരക്ഷാ വിന്യാസത്തിൽ സെൻട്രൽ ആംഡ് പോലീസ് ഫോഴ്സ് (CAPF) യൂണിറ്റുകൾക്ക് ആയുധങ്ങൾ നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് പോലീസ് നിർദേശം നൽകിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട ഡയറക്ടറേറ്റുകൾക്ക് കത്തുകളും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ഇൻഡി സഖ്യത്തിന്റെ പ്രതിഷേധസമയത്ത് സ്വീകരിച്ച വിന്യാസത്തിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഇത്തവണ പോലീസ് സംഘങ്ങൾക്ക് ലാത്തികളും ബാറ്റണുകളും കൈവശം വയ്ക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.